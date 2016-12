BORSE EUROPA - Negative con finanziari su delusione piano Usa

indici chiusura

alle 10,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.250,82 -0,76 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 798,58 -0,91 831,97

DJ Stoxx banche 131,76 -1,51 149,51

DJ Stoxx oil&gas 279,02 -0,93 264,50

DJ Stoxx tech 156,51 -0,94 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 11 febbraio (Reuters) - Avvio di seduta debole sulle piazze azionarie europee, con i finanziari che tornano a togliere punti agli indici dopo lo scivolone di Wall Street: gli investitori temono che il piano da 2.000 miliardi di dollari messo a punto da Washington - ma di cui secondo il mercato si conoscono troppi pochi dettagli - non sia in grado di risollevare le sorti del sistema bancario americano.

Intorno alle 10,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,8% circa mentre, tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE scende dello 0,3%, il Cac francese .FCHI perde lo 0,7% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bancari e assicurativi zavorrano i listini con CREDIT SUISSE CSGN.VX sotto pressione dopo che la seconda banca svizzera ha accusato la peggiore perdita d'esercizio della propria storia.

* Pesante IRISH LIFE & PERMANENT IPM.I (-4,7%) dopo che il gruppo assicurativo e bancario ha comunicato ieri sera di aver trasferito ingenti somme a Anglo Irish Bank a settembre per dare sostegno alla banca nazionalizzata.

* Oggi sono ancora i risultati a movimentare i listini: PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) corregge in maniera decisa - contagiando anche RENAULT (RENA.PA: Quotazione) - dopo aver previsto una nuova perdita nel 2009.

* Il gruppo di detersivi RECKITT BENCKISER (RB.L: Quotazione) balza dopo conti 2008 migliori delle previsioni e obiettivi superiori alle attese per le vendite e la crescita degli utili nel 2009. Il gruppo punta inoltre a distribuire il 50% degli utili netti invece del precedente 40%, aumentando la cedola 2008 del 45% a 80 pence per azione.

* In grande spolvero ARCELOR MITTAL (ISPA.AS: Quotazione): la numero uno dell'acciaio ha previsto una partenza molto debole per il 2009, ma ha abbattuto con successo il debito dopo che un eccezionale rallentamento ha spinto in rosso il quarto trimestre dell'anno scorso.

* Piovono gli acquisti anche su SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione): il terzo gruppo farmaceutico del mondo ha illustrato una nuova startegia di crescita per linee esterne con obiettivo acquisizioni di taglia media e piccola nei vaccini, nei generici e nei farmaci da banco. Il gruppo francese ha inoltre annunciato il riassetto delle attività di ricerca e sviluppo e previsto un incremento degli utili per azione adjusted del 7% nel 2009.

* Nuovi minimi dell'anno per il colosso alimentare DANONE (DANO.PA: Quotazione) che accelera al ribasso - nonostante la tenuta delle prime battute - dopo aver confermato i target per quest'anno e aver aumentato gli utili del 15% nel 2008.

* Sospesa dalle negoziazioni FORTIS FOR.BR in attesa che i soci si esprimano in assemblea sullo smembramento del gruppo.