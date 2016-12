BORSE EUROPA - Indici cedono 4% circa, pesanti le banche

indici chiusura

alle 15,55 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.505,87 -4,57 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 885,81 -3,98 1.506,61 DJ Stoxx banche 180,82 -7,26 424,26 DJ Stoxx oil&gas 290,37 -4,52 442,02 DJ Stoxx tech 160,69 -5,34 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 novembre (Reuters) - Le borse europee peggiorano e rinnovano i minimi di seduta, appesantite da bancari, petroliferi e tecnologici. Sembra così venire meno l'ottimismo scaturito ieri dal maxi piano di stimolo all'economia varato dal governo cinese due giorni fa.

Al mercato fa male l'avvio di Wall Street con gli indici in calo di oltre due punti percentuali.

Poco prima delle 16 il Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede il 4,08%, a Francoforte il Dax .GDAXI perde il 4%, il Ftse .FTSE londinese il 3,66% e il Cac 40 a Parigi il 4,7%.

L'indice europeo è in rosso del 40% rispetto a inizio anno sotto il peso della crisi del credito e dei sintomi di recessione.

Gli altri titoli in evidenza oggi:

* BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) cede il 6% estendo così le perdite della vigilia, quando a sorpresa ha annunciato un aumento di capitale da 7,2 miliardi di euro. WestLB ha declassato il titolo a "hold" da "buy" mentre altri broker hanno tagliato i target price.

* INTERCONTINENTAL HOTELS (IHG.L: Quotazione), la principale società di alberghi nel mondo, è in calo dell'8% dopo aver messo in guardia su una marcata contrazione del business in ottobre e nonostante l'annuncio di utili trimestrali superiori alle attese.

* Rimane tonica VODAFONE (VOD.L: Quotazione) che stamani ha comunicato risultati semetrali superiori alle stime, rivedendo al rialzo le previsioni di generazione di cassa.

* Forte TELEKOM AUSTRIA (TELA.VI: Quotazione) che ieri ha annunciato un programma di tagli occupazionali.