Borse europa viste in leggero calo su incertezze auto Usa

PARIGI, 11 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in leggero ribasso, mettendo fine alla corsa in positivo delle tre ultime sedute.

I bookmaker finanziari di Londra si aspettano per il britannico FTSE 100 .FTSE un'apertura in calo tra i 2 e i 3,5 punti, per il DAX tedesco .GDAXI un avvio in ribasso tra i 3 e gli 8 punti e per il francese CAC-40 .FCHI una discesa tra i 5 e i 10 punti.