BORSE EUROPA - Indici in rialzo a massimi 11 mesi

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.840,87 +0,83 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 996,39 +0,82 831,97

DJ Stoxx banche 230,64 +0,84 149,51

DJ Stoxx oil&gas 313,74 +0,36 264,50

DJ Stoxx tech 193,78 +0,13 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 11 settembre (Reuters) - Negli scambi pomeridiani i listini europei viaggiano verso l'alto per la sesta seduta consecutiva, proseguendo i rialzi della mattinata e raggiungono un nuovo massimo da 11 mesi. Anche Wall Street scambia in lieve rialzo aiutata dai buoni dati sulla fiducia dei consumatori negli Usa.

A stimolare la fiducia dei mercati, dati sulla crescita cinese e un dollaro più debole che ha favorito i rialzi delle materie prime legate alla valuta Usa, come il greggio.

Aiutano i mercati le parole del ministro delle Finanze Usa Timothy Geithner che ieri ha detto che grazie al miglioramento dell'economia il governo può por fine ad alcune delle misure strordinarie predisposte per sostenere i mercati.

Tra i migliori del paniere finanziari, farmaceutici e energetici, spinti dal prezzo del petrolio in crescita.

Intorno alle 16,00 l'indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 0,82% a 996,39 dopo aver toccato il massimo da ottobre a 997,68. L'inglese Ftse 100 .FTSE sale dello 0,71%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,53% e l'indice francese Cac 40 .FCHI dello 1,16%.

I titoli in evidenza oggi:

* In buon rialzo i bancari , in particolare Barclays (BARC.L: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) che salgono tra il 2,09% e il 3,5%.

* Prosegue la corsa delle irlandesi ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) e BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) che salgono rispettivamente del 9,14% e del 7,9% dopo l'approvazione di una proposta di legge sulle "bad bank".

* Con i prezzi delle commodity sale il settore minerario , dove spiccano BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) +3,4% e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) +3,72%ò.

* I titoli legati al settore siderurgico beneficiano del miglioramento del giudizio sull'intero settora da parte di Goldman Sachs, con THYSSEKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) in progresso di oltre il 3,5% e ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) del 5,77%.

* In grande spolvero ROCKHOPPER EXPLORATION RHK.L, che avanza del 44% e tocca il massimo da 52 settimane dopo che la società di ricerca di greggio e gas naturale ha deciso di cedere una licenza. Ieri la partner DESIREE PETROLEUM DES.L ha vinto i diritto di perforazione alle Isole Falklands.

* Bene anche gli energetici sulla scia dell'aumento del petrolio con BG Group BG.L, Tullow Oil (TLW.L: Quotazione), Repsol (REP.MC: Quotazione) e Statoil Hydro (STL.OL: Quotazione) in crescita sopra l'1%.

* SANOFI AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) guadagna oltre l'1,3% e spinge il comparto farmaceutico europeo sulla notizia che il ritovato anti cancro Eloxation ha ottenuto il permesso di essere commercalizzato negli Usa.

* Vola oltre il 6% AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) dopo che fonti stampa hanno annuncaito la ristrutturazione del settore cargo della compagnia. Bene anche il resto del settore con BRITISH AIRWAYS BAY.L in progresso del 3,4%.