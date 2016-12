Borse Europa, indici in calo su dati Usa e Wall St, giù banche

LONDRA (Reuters) - Le borse europee si muovono in territorio negativo negli scambi del pomeriggio, estendendo le perdite dopo che Wall Street scambia in negativo, appesantite dall'ondata di dati Usa, tra cui quelli relativi alla bilancia commerciale di luglio che mostrano un deficit maggiore delle attese.

Alle 16,30 l'indice Ftseurofirst 300 cede l'1,2% a 1.134,84 punti, dopo avere scambiato a -1,7% a 1.128,52 punti a seguito dell'annuncio dei dati Usa. L'indice ha ceduto quasi il 25% nel corso dell'anno.

Le banche, in calo del 2,7%, sono tra i settori peggiori del paniere, con titoli come Credit Agricole, Dexia, Bnp Paribas e Fortis tutte in calo di oltre il 3%.

A pesare sull'intero settore Lehman, che cede oltre il 40 % all'avvio degli scambi Usa. Ieri la banca d'affari Usa aveva rivelato il piano di vendita della maggioranza delle sue attività di investment managment e lo spinoff di una quota di maggioranza dei mutui del settore real estate commerciale.

Tra le principali piazze europee, l'indice inglese FTSE 100 cede l'1,56%, il tedesco Dax lo 1,08%, mentre il francese Cac 40 perde l'1,61%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* DEUTSCHE BANKè in calo del 4,27% , tra i titoli più pesanti del settore bancario. Il colosso tedesco perde terreno anche a seguito di indiscrezioni stampa che rivelano che la rivale DEUTSCHE POSTBANK ne avrebbe accettato l'offerta di acquisto, preferendola a quella di BANCO SANTANDER.

* Il gruppo che offre servizi legati al lavoro interinale ADECCO cede oltre il 2,7% dopo la notizia che il fondatore Klaus Jacobs è mancato dopo una lunga malattia.

* In calo anche il settore assicurativo, che alsci sul tappeto il 2,1%. A guidare le perdite AXA che cede oltre il 4% dopo che Ubs ha ridotto la raccomandazione sul titolo a "neutral" da "buy". In forte calo anche BRIT INSURANCE, SWISS LIFEe ADMIRAL GROUP, che cedono tutte tra l'1,8% e il 4,5%.

* In calo anche il settore auto, con RENAULT, PEUGEOU, PORSCHE e DAIMLER che cedono tutte tra il 2,6 e il 3,8%.

*Male anche CIBA, che cede il 6,47% sulle voci di un possibile takeover da parte della rivale CLARIANT e di una possibile sostituzione dell'AD Armin Meyer.

* Sul fronte dei rialzi i titoli petroliferi, che avanza dell0 0,77%. A guidare i rialzi la portoghese GALP, che guadagna oltre il 6%, e la britannica BG, che balza del 4,17%. Le due società sono balzate che la loro partner brasiliana PETROBRAS ha annunciato di aver valutato le riserve del giacimento di Iara, in Brasile, per circa 3.4 miliardi di barili. BP possiede il 25% del giacimento, Galp il 10% e Petrobras le quote restanti.

* I titoli del settore minerario avanzano dello 0,24%, sostenuti da titoli come ANGLO AMERICAN guadagna il 2,6% e KHAZAKMYS avanza del 1,26%. Con il segno meno invece RIO TINTO, BHP BILLINTON che cedono rispettivamente l'1,47 e lo 0,65%.