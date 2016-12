BORSE EUROPA - Indici recuperano perdite avvio, brilla Sanofi

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.258,08 -0,09 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.155,49 -0,11 1.506,61 DJ Stoxx banche 301,81 -0,8 424,26 DJ Stoxx oil&gas 344,25 +0,68 442,02 DJ Stoxx tech 221,20 +0,46 304,27 -------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 settembre (Reuters) - Le borse europee recuperano gran parte delle perdite dell'avvio, causate dal ribasso dei titoli finanziari dopo che la banca sudcoreana Kdb ha confermato di aver interrotto le trattative per l'acquisto di una quota di Lehman Brothers LEH.N.

A bilanciare le vendite sono gli acquisti nel comparto chimico-farmaceutico, miglior settore del Dj Stoxx con un rialzo dell'1,38%, all'interno del quale spicca la performance brillante della francese Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione). Alle 10,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3, indice dei principali titoli europei, scende dello 0,11%. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra .FTSE è in ribasso frazionale, Francoforte .GDAXI perde lo 0,12%, mentre Parigi .CAC avanza dello 0,35%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Banche sotto i riflettori (-1,53% lo stoxx settoriale) nel giorno in cui Lehman annuncerà "importanti iniziative strategiche" all'indomani del crollo di oltre il 45% a Wall Street. SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) arretra del 2,15% e BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) dell'1,30%, mentre UBS UBSN.VX riduce le perdite dell'avvio (-0,41%).

* Debole anche il settore assicurativo con la britannica OLD MUTUAL (OML.L: Quotazione) che ha ceduto fino al 5,6% su una serie di notizie negative, tra cui le dimissioni dell'AD e l'annuncio di non voler vendere la propria divisione Vita negli Usa, che ha comunicato oggi svalutazioni per ulteriori 135 milioni di dollari. ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) è in ribasso dell'1,42%.

* Il produttore francese di cemento LAFARGE LAFP.PA perde lo 0,45% in coda al downgrade di Jp Morgan. I broker hanno tagliato il target price a 105 euro da 153 e ridotto le stime di profitti per azione nel 2008 a 10,43 euro da 10,58 e nel 2009 a 11,09 da 12,07. * Sul fronte degli acquisti, si segnalano le già citate società chimico-farmaceutiche. SANOFI-AVENTIS SASY.MI balza di quasi il 5% con gli investitori che scommettono sulla sostituzione del numero uno Gerard Le Fur con l'AD di GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) (+1,39%), Chris Viehbacher, nella speranza che il cambio al vertice porti una strategia più fresca.

* Positiva anche DEUTSCHE POST (DPWGn.DE: Quotazione), società di spedizioni tedesca, sulla scia della concorrente statunitense FEDEX (FDX.N: Quotazione), che ha alzato nella notte la guidance del primo trimestre.

* In evidenza TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), che sovraperforma il settore oil (+0,44% lo stoxx) con un aumento dello 0,78%. Oggi il gruppo francese ha proposto un incremento del 15% nell'acconto sul dividendo e ha annunciato di voler aumentare gli investimenti in Ricerca&sviluppo nei prossimi cinque anni.