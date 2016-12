Borse europee viste in calo, occhi su Ubs e su piano banche Usa

LONDRA, 9 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono attese in calo in avvio dopo la chiusura mista di Wall Street.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 .FTSE apra in calo di 37-39 punti, ossia fino a un -0,9%, che il DAX .GDAXI scenda di 34-51 punti (l'1,1% massimo) e che il CAC .FCHI apra in ribasso di 35-46 punti (fino a -1,5%).

Occhi su UBS UBSN.VX, che ha annunciato una perdita di 8,1 miliardi di franchi svizzeri per il quarto trimestre contro attese, secondo un sondaggio Reuters, di 7,1 miliardi. L'istituto svizzero ha sottolineato che le condizioni restano difficili. Il titolo è indicato in apertura in calo del 2,9%.