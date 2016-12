BORSE EUROPA - Indici appesantiti da energetici dopo Chevron

indici chiusura

alle 9,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.300,74 -0,57 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 820,88 -0,3 831,97

DJ Stoxx banche 173,22 -0,3 149,51

DJ Stoxx oil&gas 269,03 -0,61 264,50

DJ Stoxx tech 166,03 +0,04 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 10 luglio (Reuters) - Le borse europee partono in retromarcia e con vendite concentrate sugli energetici, alla luce delle deludenti prospettive annunciate ieri sera da Chevron (CVX.N: Quotazione).

Alle 9,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,4%, come il DJ Stoxx .STOXX. Sui singoli listini Ftse 100 .FTSE, Cac-40 .FCHI e Dax .GDAXI perdono lo 0,7%.

"Manca la molla, ecco tutto", dice uno strategist della Lang&Schwarz con sede in Germania. "Chevron è stata una notizia abbastanza negativa, ma solo per il settore oil&gas". A Francoforte il titolo (CVX.F: Quotazione) cede l'1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sulla scia di Chevron vendite su ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione), BP (BP.L: Quotazione), BG GROUP BG.L, TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) che cedono circa 1 punto percentuale.

* Gira improvvisamente in positivo e accelera nonostante la partenza pesante INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione), che ha annunciato un aumento di capitale da 725 milioni e l'ingresso del fondo Apollo nell'azionario della società. Apollo potrebbe arrivare fino al 29% del capitale.

* Calo del 3% circa per RENAULT (RENA.PA: Quotazione) dopo che l'AD di Nissan (7201.T: Quotazione) ha avvertito sul prossimo esercizio: sarà "difficile come quello in corso".