BORSE EUROPA -Indici proseguono forte correzione ma sopra minimi

indici chiusura

alle 11,00 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.431,60 -7,42 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 864,76 -6,15 1.506,61 DJ Stoxx banche 219,74 -7,09 424,26 DJ Stoxx oil&gas 249,47 -6,58 442,02 DJ Stoxx tech 155,60 -6,06 304,27 --------------------------------------------------------------

PARIGI, 10 ottobre (Reuters) - A metà mattinata gli indici di borsa europei proseguono in pesante correzione pur limando le perdite tra il 6 e l'8%. A guidare il ribasso del mercato sono i titoli assicurativi e finanziari, cui si somma la flessione degli energetici per il calo delle quotazioni petrolifere ai minimi dell'ultimo anno.

A spaventare il mercato è la prospettiva di una recessione mondiale innescata dalla crisi finanziaria dal momento che le iniziative di governi e banche centrali non sembrano in grado di sbloccare lo stallo dei mercati del credito e ristabilire un clima di fiducia tra gli investitori.

Alle 11 circa l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 dei principali titoli europei segna un calo del 6% circa.

Tra le singole borse continentali il Dax tedesco .GDAXI cede il 7,8% dopo essere arrivato a perdere oltre il 9%, il Ftse londinese .FTSE arretra del 5,5%, il Cac francese .FCHI del 6,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* In coda al listino londinese il colosso dei mutui britannico Hbos HBOS.L, che cede il 15%, e il gestore Schroders Plc (SDR.L: Quotazione), in calo del 12% circa. Gli analisti attribuiscono i cali ai timori di recessione in un mercato che fatica a stabilire quali siano i livelli di prezzo adeguati. Hbos, in particolare, soffre anche per i timori sugli esiti della fusione con Lloyds Tsb.

* La stessa Lloyds Tsb (LLOY.L: Quotazione) cede oltre il 9%. Sugli assicurativi pesa il calo dei mercati azionari data l'esposizione dei loro investimenti all'andamento dei listini.

La tedesca Allianz (ALVG.DE: Quotazione) cede il 10,8% mentre la francese Axa (AXAF.PA: Quotazione) perde l'8%.

* Depresse dalla prospettiva di un indebolimento della domanda in un'economia in frenata, le quotazioni petrolifere perdono circa 4 dollari. L'olandese Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) il 6% circa e la britannica BP (BP.L: Quotazione) cede il 5% circa

* Si conferma in controtendenza la casa automobilistica tedesca Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione) che continua a salire spinta dalle ricoperture. Il titolo, che martedì ha guadagnato ben il 55%, si muove sulla parità sullo sfondo di un listino tedesco in profondo rosso.

* Le ricoperture di posizioni corte sembrano aiutare anche alcuni titoli dei media. Thomson Reuters TRIL.L è piatta dopo essersi portata temporaneamente in testa al Ftse londinese. ITV (ITV.L: Quotazione) sale di 0,7%. Il gruppo editoriale Johnston Press (JPR.L: Quotazione) segna +7%, dopo avere sfiorato un rialzo del 20%.

* Sull'indice parigino pesa la flessione di GDF Suez GSZ.PA, in calo dell'8% dopo una perdita del 13% ieri, in scia ai piani del governo belga di un tetto ai prezzi dell'elettricità per la controllata Electrabel. Per gli analisti di Oddo Securities il calo "è decisamente eccessivo".