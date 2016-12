BORSE EUROPA - Indici negativi, verso quarta settimana in rosso

indici chiusura

alle 15,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.296,28 -0,68 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 817,65 -0,69 831,97

DJ Stoxx banche 172,70 -0,61 149,51

DJ Stoxx oil&gas 268,50 -0,80 264,50

DJ Stoxx tech 165,86 -0,07 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 10 luglio (Reuters) - Resta debole l'intonazione delle borse europee che si preparano a chiudere la quarta settimana consecutiva in calo.

In linea Wall Street, che ha aperto debole come preannunciavano i futures sugli indici.

I timori sui risultati societari e sulla solidità della ripresa economica mettono sotto pressione in particolare i titoli bancari, mentre il calo dei prezzi delle materie prime pesa su energetici e minerari.

Intorno alle 15,35 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,6% dopo il +0,8% incassato ieri; questa settimana il calo supera il 3%, ma è ancora in rialzo del 26% rispetto ai minimi storici toccati lo scorso marzo.

Tra i titoli in evidenza:

* Banche negative con Allied Irish Banks (ALBK.I: Quotazione), Bank of Ireland (BKIR.I: Quotazione), Swedbank (SWEDa.ST: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione) e UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) in calo tra il 7% e l'1,5%.

* In controtendenza Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) (+0,6%) che preannuncia una riduzione di perdite nel secondo trimestre rispetto al primo, ha detto il consigliere Markus Beumer.

* Scendono i titoli del settore oil sulla scia del calo del greggio CLc1, con cali che coinvolgono BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSb.L: Quotazione), BG Group BG.L, Tullow Oil (TLW.L: Quotazione), StatoilHydro (STL.OL: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione). Il comparto è influenzato anche dall'outlook deludente di Chevron (CVX.N: Quotazione) annunciato ieri dopo la chiusura di Wall Street.

* Specularmente la flessione dei prezzi dei metalli principali pesa sui titoli minerari come BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Anglo American (AAL.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Xstrata XTA.L e Eurasian Natural Resources ENRC.L. L'anglo-australiana Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) cede il 3,5%; in Cina alcuni dipendenti sono stati accusati di spionaggio.

* Sale del 4,8% Infineon (IFXGn.DE: Quotazione), che ha annunciato un aumento di capitale da 725 milioni di euro con il supporto del fondo Usa Apollo, che potrebbe rilevare fino al 29% del capitale.

* Tra le tlc, debole in particolare Telekom Austria (TELA.VI: Quotazione) dopo che UBS ha evidenziato l'incertezza sull'outlook della società per l'anno in corso dopo aver parlato con il management.

* Tra auto poco mosse scende Renault (RENA.PA: Quotazione), il cui AD Carlos Ghosn, in un'intervista alla radio, ha previsto un 2010 "difficile come il 2009" perchè la crisi del settore in tutto il mondo sta continuando.

* Spunti positivi sui titoli retailers come Morrison (MRW.L: Quotazione), J. Sainsbury (SBRY.L: Quotazione), Marks & Spencer (MKS.L: Quotazione) e Tesco (TSCO.L: Quotazione).