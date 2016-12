Borse Europa crollano in avvio su tonfo bancari e assicurativi

LONDRA, 10 ottobre (Reuters) - Le borse europee affondano dell'8% circa ai primi scambi in scia al crollo dei listini asiatici e di Wall Street ieri. Gli sforzi delle autorità mondiali non sembrano infatti in grado di disperdere i timori di una recessione globale innescata dalla crisi finanziaria. Alle 9,30 circa l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede il 7,8% dopo aver toccato i minimi dal luglio 2003. Sull'arco della settimana la flessione dell'indice paneuropeo supera il 22% e appare destinata a confermarsi la peggiore performance sui sette giorni mai registrata.