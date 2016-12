BORSE EUROPA - Indici estendono rialzi dopo avvio Wall Street

indici chiusura

alle 15,15 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.882,37 +4,00 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 679,25 +3,34 831,97

DJ Stoxx banche 94,49 +10,16 149,51

DJ Stoxx oil&gas 245,73 +1,91 264,50

DJ Stoxx tech 135,16 +3,33 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 10 marzo (Reuters) - Le borse europee estendono i guadagni nel pomeriggio sulla scia dell'apertura brillante di Wall Street, dove i commenti rassicuranti dell'AD di Citigroup (C.N: Quotazione) hanno dato slancio ai titoli finanziari.

Intorno alle 15,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale del 3,3%.

Tra i singoli listini, l'inglese Ftse 100 .FTSE avanza del 3,1%, il Dax tedesco .GDAXI del 3,6%, il Cac 40 .FCHI francese del 3,4%.

L'indice dei bancari balza del 10%. Tra i singoli titoli BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione), Credit Suisse CSGN.VX, Deutsche Bank DBGKn.DE e HSBC (HSBA.L: Quotazione) mettono tutti a segno rialzi a due cifre.

Tra i titoli in evidenza:

* E.ON (EONGn.DE: Quotazione) cede oltre il 6% penalizzato dal taglio del 10% delle stime sui profitti per il 2010 a causa della crisi finanziaria, la regolazione e gli effetti negativi della valuta.

* Il gruppo aerospaziale EADS EAD.PA cede più del 2% dopo le previsioni di un calo dell'utile 2009 nonostante la forte crescita dell'utile operativo 2008.

* In luce i minerari, con ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) in progresso di oltre il 6% grazie all'aumento del dividendo, malgrado una flessione più forte del previsto dell'utile netto 2008. Rialzi tra 7% e 11% per ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION ENRC.L, RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L.