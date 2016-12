BORSE EUROPA - Indici poco mossi dopo apertura Usa, cedono telco

indici chiusura

alle 16,05 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.862,23 +0,07 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.011,29 -0,09 831,97

DJ Stoxx banche 232,16 +0,18 149,51

DJ Stoxx oil&gas 322,61 -0,30 264,50

DJ Stoxx tech 179,75 -0,93 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 10 novembre (Reuters) - Le borse europee proseguono sull'intonazione poco mossa della prima parte della giornata, che interropme un rally di quattro sedute consecutive. Il trend è rafforzato dall'apertura incerta di Wall Street, che ha visto fallire un tentativo di partenza durante i primi scambi.

Spiccano le perdite delle telco, complici le difficoltà di scenario evocate dalla trimestrale di Vodafone (VOD.L: Quotazione). In calo anche l'automobile, dopo i giorni convulsi in cui è saltato l'affare Opel-Magna (MGA.TO: Quotazione) e con il fondo sovrano del Qatar che mette sul mercato una parte della propria partecipazione in Vokswagen (VOWG.DE: Quotazione).

Intorno alle 16,05 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,07%, mentre sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE londinese è piatto, il Cac-40 francese .FCHI sale dello 0,16% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,22%.

Tra i titoli in evidenza:

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione), leader mondiale nella telefonia mobile per fatturato, cede oltre il 2% dopo una trimestrale che, seppure in linea con le attese nei punti fondamentali, conferma le difficoltà legate alla saturazione dei mercati maturi e alla forte concorrenzialità in quelli emergenti, che mettono a rischio i margini degli operatori.

L'effetto-Vodafone scuote il settore, con l'indice continentale che perde lo 0,7% con FRANCE TELECOM FTE.PA, TELIASONERA TLSN.ST e CABLE & WIRELESS CW.L intorno al punto percentuale di ribasso.

* Divergono le performance di due colossi bancari attesi alla prova dei risultati, HSBC (HSBA.L: Quotazione) e BARCLAYS (BARC.L: Quotazione). La prima guadagna il 4% dopo aver registrato nel terzo trimestre utili normalizzati "significativamente superiori" a un anno fa, la seconda si muove della stessa percentuale ma con segno negativo, avendo registrato un calo degli utili ante imposte pari al 19%.

* Pioggia di vendite sul settore auto (con l'eccezione di Fiat ancora sotto l'effetto del piano-Marchionne). Cade a -6,5% VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione), di cui il fondo sovrano del Qatar mette sul mercato 25 milioni di azioni. Cedono il 4% PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione), il 2% RENAULT (RENA.PA: Quotazione), lo 0,7% PSA (PEUP.PA: Quotazione).

* L'assicuratore francese AXA (AXAF.PA: Quotazione) guadagna il 3,2%, spinta da una serie di giudizi positivi degli analisti sulla decisione di ottenere il pieno controllo delle proprie attività nei mercati dell'Asia-Pacifico.

* L'Opa ostile di Kraft KFT.N su CADBURY CBRY.L è accolta dall'indifferenza dei mercati, con il titolo della dolciaria inglese poco mosso a -0,07%.

* Quasi azzerati i guadagni di ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione), che sale dello 0,3% dopo avere superato i cinque punti percentuali grazie ai risultati del terzo trimestre.