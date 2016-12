BORSE EUROPA - Petrolio guida indici a massimo da 11 mesi

indici chiusura

DJ Stoxx tech 194,14 +1,66 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 10 settembre (Reuters) - Le borse europee viaggiano verso l'alto per la quinta sessione consecutiva e raggiungono un nuovo massimo da 11 mesi, guidati dai titoli energetici e finanziari, mentre gli investitori aspettano le decisioni della Banca d'Inghilterra sui tassi di interesse. Gli analisti si aspetano che la banca lasci i tassi al minimo di 0,5% e che confermi il suo programma di acquisto di asset per sostenere l'economia.

Gli energetici estendono i guadagni sulla scia del greggio CLc1 che sale dell'1,4% sostenuto dal dollaro basso e l'annuncio Opec di mantenere la produzione stabile.

Bene anche i minerari e i tecnologici .

Intorno alle 10,15 l'indice europeo FTSEurofirst perde lo 0,11% dopo aver toccato il massimo da 11 mesi a 993,85, l'inglese Ftse 100 .FTSE lo 0,1%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,43% e l'indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,17%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Bene gli energetici con BP (BP.L: Quotazione), BG Group BG.L, Tullow Oil (TLW.L: Quotazione), Repsol (REP.MC: Quotazione), Total (TOTF.PA: Quotazione) e StatoilHydro (STL.OL: Quotazione) in crescita tra lo 0,3% all'1,1%.

* In particolare rialzo le banche irlandesi ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) e BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) che salgono del 4% dopo la bozza di legge sulle "bad bank" che toglie alcuni rischi dalle banche.

* In rialzo in tutta Europa i bancari con Barclays (BARC.L: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) che salgono tra lo 0,5% a 4,3%.

* Crescono oltre il 2% NOKIA NOK1V.HE, STM (STM.PA: Quotazione), ASML (ASML.AS: Quotazione), INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) dopo che Texas Instruments TXN.N ha alzato le sue prospettive di crescita e quelle del settore dei semiconduttori.

* THOMAS COOK (TCG.L: Quotazione) sale del 4% dopo che un trader appena prima dell'apertura di borsa ha detto che il piazzamento di azioni, vendutre da Arcanord (AROG.DE: Quotazione), sarà tra 240 e 245 pence. Il titolo ora vale 253 pence, in cresita del 3,15%.

* BANCO POPULAR (POP.MC: Quotazione) perde il 3% dopo l'emissione di 500 milioni di euro di nuove azioni.

* VAN DER MOOLEN VDMN.AS perde il 60% dopo che la finanziaria olandese ha richiesto la procedura fallimentare. Il titolo non è stato sospeso