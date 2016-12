BORSE EUROPA -Indici limano perdite su avvio in positivo Wall St

indici chiusura

alle 15,50 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.248,22 -0,42 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.149,09 -0,57 1.506,61 DJ Stoxx banche 298,26 -1,92 424,26 DJ Stoxx oil&gas 342,18 +0,10 442,02 DJ Stoxx tech 220,83 +0,25 304,27 ------------------------------------------------------------- LONDRA, 10 settembre (Reuters) - Le borse europee limano le perdite negli scambi del pomeriggio, aiutate da Wall Street con il segno più in avvio, recuperando dal calo che ha seguito l'annuncio dei risultati trimestrali di Lehman LEH.N, inferiori alle attese e l'annuncio dei passaggi della ristrutturazione della banca americana.

Lehman ha annunciato di aver pianificato la vendita della maggior parte della sua divisione di investment managment e lo spin off degli asset immobiliari commerciali per raccogliere capitali.

Il titolo di Lehman ritraccia a Wall Street, in rialzo del 7,19% a 8,33 dollari, dopo il brusco calo di ieri.

Alle 15,50 l'indice FTSEurofirst cede lo 0,57% a 1.149,09 punti. Tra le principali pazze europee l'indice inglese FTSE 100 .FTSE cede lo 0,58, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,12% e il francese Cac 40 .FCHI lo 0,06%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche,tra i settori peggiori del Dj Stoxx , lasciano sul tappeto oltre l'1,9%. In particolare NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione), DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) perde oltre il 3%, CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) il 2,76% e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) il 2,3% e BARCAYS oltre il 6%.

* Male anche il settore delle utility , che cede olre il 2%, con in testa la spagnona Red Electic (REE.MC: Quotazione) e VERDBUND (VERB.VI: Quotazione) e EDF (EDF.PA: Quotazione) tutte in calo tra il 3,3 e il 4,6%.

* In forte calo il comparto minerario le star BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), VEDANTA RESOURCES (VED.L: Quotazione), LONMIN (LMI.L: Quotazione), KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L, ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) che perdono tra il 2,4 e il 9,8%.

* In lieve calo anche NESTLE NESN.VX, che cede lo 0,8% dopo l'annuncio di un profit warning per il secondo semestre del 2008, precisando che la sua crescita annua diminuirà a partire dal terzo timestre per poi proseguire nel quarto trimestre, secondo quanto spiegato dal CFO James Singh.

* Sul fonte dei rialzi invece il settore farmaceutico .SXDPA. In particolare, la casa farmaceutica SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione), che avanza di oltre il 6% sulle attese che l'AD Gerard Le Fur potrebbe essere sostituito da Chris Viehbacher, AD della concorrente GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione), che ha guadagnato oltre l'1,3%.

* In progresso anche ROCHE ROG.VX e NOVERTIS NOVX.VX, che avanzano del 2,72% e del 2,76% , su notizie che la prima società ha riacquistato i laboratori Genetech per 43,7 miliardi di euro e che Alcon è stata acquisita da Novartis per 38,4 miliardi di euro.

* Bene anche ITV (ITV.L: Quotazione), che guadagna il 4,15% dopo che l'AD di Disney (DIS.N: Quotazione) Robert Iger, ai giornalisti che gli chiedevano se intendesse acquisire la tv commerciale britannica, pur non rispondendo direttamente sul punto, ha però confermato un interesse di Disney ad investire nel mercato britannico. Iger si trovava alla prima del film "Camp Rock" a Londra.