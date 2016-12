BORSE EUROPA - Indici positivi su Cina, balzo materie prime

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.682,91 +3,07 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 941,14 +2,89 1.506,61 DJ Stoxx banche 199,59 +1,51 424,26 DJ Stoxx oil&gas 311,55 +4,08 442,02 DJ Stoxx tech 174,02 +3,45 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 novembre (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo dopo l'annuncio del piano cinese di stimolo all'economia da quasi 600 miliardi di euro, che sostiene anche i titoli legati alle materie prime.

Alle 9,35 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale del 2,89% a 941,14, il DJ Stoxx European delle materie prime balza del 10,8% sulla scia dei metalli.

Il greggio CLc1 sale di oltre il 4% a quota 63,50 dollari al barile.

"I mercati si sono fissati sulle attese per forti cali dei tassi e pacchetti di stimolo fiscale perchè le pressioni cicliche sul fronte inflazione sono sparite, a causa della tendenza strutturale verso la disinflazione", dice Bernard McAlinden, strategist di NCB Stockbrokers a Dublino.

Tra i titoli in evidenza:

* BP (BP.L: Quotazione), SHELL (RDSa.L: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) salgono del 3,5-4,2%, dopo il piano cinese.

Total ha detto di non essere interessata ad acquistare una quota della spagnola Repsol, perchè un'eventuale operazione non rispecchia i criteri di investimento della società, ha detto l'AD Christophe de Margerie, in un'intervista a La Tribune. Le voci di mercato dicono che Total poteva acquistare il 20% di Repsol in mano a Sacyr Vallehermoso.

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L e ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) segnano aumenti del 10-13%.

Rio Tinto sale dopo che ha pesato sul titolo un drammatico calo della produzione di acciaio. La società ridurrà le consegne di acciaio fino a 20 milioni di tonnellate nel 2008 nella speranza di un miglioramento dell'attività produttiva in Cina il prossimo anno.

* SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) perde il 3,5% dopo aver annunciato un aumento di capitale da circa 7 miliardi di euro. L'emissione in ragione di un'azione per ogni quattro possedute sarà collocata a 4,5 euro.

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) sale del 3% dopo che uno studio ha evidenziato che il medicinale contro il colesterolo Crestor ha ridotto i decessi e gli infarti. Le procedure di pulizia delle arterie in pazienti sani hanno dato risultati molto positivi secondo alcuni medici.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) perde lo 0,9%. DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) +4,8%, BMW +3% (BMWG.DE: Quotazione). Mercedes Bank ha smentito un accordo con le divisioni finanziarie di Volkswagen e BMW al fine di chiedere garanzie statali per finanziamenti di diversi miliardi di euro. Der Spiegel ha scritto che le società hanno intenzione di chiedere le garanzie dello Stato per finanziarsi sul mercato.

* LLOYDS TSB (LLOY.L: Quotazione), HBOS HBOS.L. Lloyds TSB, stabile, sta offrendo sostegno finanziario a HBOS, in rialzo del 6%, attraverso un prestito di 10 miliardi di sterline, scrive il Sunday Times. HBOS ha respinto una proposta da parte dell'ex-numero uno di Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e di Bank of Scotland per bloccare il takeover da parte di Lloyds.