BORSE EUROPA - Indici incerti in mattinata, stornano minerari

indici chiusura

alle 10,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.887,35 -0,01 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.000,24 -0,09 831,97

DJ Stoxx banche 234,71 -0,04 149,51

DJ Stoxx oil&gas 303,84 -0,25 264,50

DJ Stoxx tech 192,48 +0,29 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 9 ottobre (Reuters) - Indici incerti in mattinata dopo l'allungo dell'1,3% del benchmark europeo della vigilia. A stornare sono, in particolare, i titoli sensibili alle oscillazioni delle materie prime, che ripiegano sulla scia della correzione dei metalli. Intorno alle 10,30 il Ftseurofirst 300 .FTEU3 viaggia poco mosso sopra i 1.000 punti; piatti anche Ftse 100 .FTSE, Cac-40 .FCHI e Dax .GDAXI.

I titoli in evidenza oggi:

* TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) guida il rialzo dei telefonici europei dopo aver aumentato il dividendo per l'anno prossimo a 1,40 da 1,15 euro, un importo di gran lunga superiore alle previsioni degli analisti che si aspettavano una cedola per 1,27 euro. Il maggiore gruppo tlc del Vecchio Continente ha inoltre rivisto al ribasso le stime di utile per azione ma meno di quanto atteso.

* Tonico il settore automobilistico dove brilla il produttore francese di componentistica VALEO (VLOF.PA: Quotazione), promossa oggi da Cheuvreux a "outperform" da "underperform".

* Allunga GIVAUDAN GIVN.VX dopo che la società svizzera attiva nel settore dei profumi e degli aromi ha annunciato vendite sui nove mesi in linea con le attese confermando che, nell'intero esercizio, crescerà più del mercato.

* Fra le medie capitalizzazioni sul listino tedesco , in denaro LEONI (LEOGn.DE: Quotazione): l'AD dello specialista in sistemi elettrici per automobili ha detto ad un giornale locale che potrebbe centrare la parte alta delle stime per l'esercizio 2009 e che le vendite potrebbero crescere del 10% nel 2010.

* Restando fra le mid-cap di Francoforte, ben comprata STADA (STAGn.DE: Quotazione); il titolo quota sopra i 19 euro dopo che BofA Merrill Lynch ha riavviato la copertura sul titolo con raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo di 24 euro.