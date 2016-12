BORSE EUROPA-Indici negativi ma sopra minimi dopo avvio Wall St.

indici chiusura

alle 14,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.788,49 -1,58 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 650,40 -1,76 831,97

DJ Stoxx banche 88,71 -3,99 149,51

DJ Stoxx oil&gas 236,11 -0,64 264,50

DJ Stoxx tech 127,84 -0,44 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 9 marzo (Reuters) - Le borse europee nel primo pomeriggio viaggiano in ribasso, risalendo però marginalmente dai minimi in attesa di indicazioni direzionali più precise da Wall Street, che dopo le prime battute oscilla incerta tra denaro e lettera.

Tartassati dalle vendite i bancari, con Lloyds Banking Group (LLOY.L: Quotazione) pesante dopo la notizia dell'aumento della quota del governo britannico e HSBC (HSBA.L: Quotazione) venduta a piene mani dagli short-seller.

Tengono invece i farmaceutici sulla scia dell'accordo negli Usa in base al quale Merck (MRK.N: Quotazione) acquisterà Schering-Plough SGP.N per 41 miliardi di dollari.

Intorno alle 14,40 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,8% e il più ampio Stoxx 600 circa il 2%.

Tra i singoli listini, l'inglese Ftse 100 .FTSE arretra dell'1,1%, il tedesco Dax .GDAXI perde l'1,1% e il francese Cac 40 .FCHI l'1,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) è in calo di oltre il 7% dopo aver annunciato nel weekend che il governo britannico avrà una partecipazione fino al 77% nella banca dopo aver deciso di sottoscrivere 260 miliardi di sterline di asset a rischio.

* HSBC (HSBA.L: Quotazione) perde a Londra il 5% circa. Molti investitori vanno corti sul titolo sulla speranza di un ulteriore deprezzamento delle azioni dopo l'aumento di capitale.

* Sempre tra i bancari CREDIT SUISSE CSGN.VX lascia sul terreno più del 6% dopo che il gruppo e Swiss Re RUKN.VX hanno annunciato un rimpasto dei rispettivi consigli, con Walter Kielholz di Credit Suisse indicato alla presidenza di Swiss Re e Hans-Ulrich Doerig destianto alla stessa posizione a Credit Suisse. SWISS RE cede l'1,5%.

* Forte denaro invece su FORTIS FOR.BR, 23,5% dopo che il Belgio e Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) hanno rivisto ancora i termini della vendita di asset belgi di Fortis alla banca francese.

* Tiene anche DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) sulla scia dell'annuncio di ricavi per febbraio che hanno confermato la tendenza positiva già vista a gennaio.

* Tra i farmaceutici, galvanizzati dall'operazione Merck-Schering-Plough, la britannica AstraZeneca (AZN.L: Quotazione) - perenne target di eventuali acquisizioni - balza dell'1,6%, Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione), Shire (SHP.L: Quotazione) e UCB (UCB.BR: Quotazione) mettono a segno progressi tra 1,3 e 2,3%.

* Acquisti su TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) dopo che la società ha annunciato la scoperta di un giacimento petrolifero in Ghana e nuovi finanziamenti per lo sviluppo dei giacimenti in Africa.