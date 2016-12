BORSE EUROPA - Indici poco mossi dopo avvio debole Wall Street

indici chiusura

alle 15,50 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.338,49 -0,22 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 827,22 +0,10 831,97

DJ Stoxx banche 137,05 +0,78 149,51

DJ Stoxx oil&gas 291,04 +0,21 264,50

DJ Stoxx tech 163,70 +0,02 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 febbraio (Reuters) - Borse europee poco mosse nel pomeriggio, in recupero dai minimi di giornata grazie al rialzo delle banche guidate da Barclays, ma comunque prudenti dopo l'avvio debole di Wall Street.

Sul mercato americano pesa il rinvio a domani dell'annuncio del piano di salvataggio del sistema bancario predisposto dall'amministrazione Obama.

Intorno alle 16 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è piatto, mentre, tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,08%, il Cac francese .FCHI cede lo 0,06% e il Dax tedesco .GDAXI arretra dello 0,11%.

"Il mercato sembra inchiodato all'interno di un range e finchè non ci saranno chiare indicazioni di un miglioramento delle condizioni economiche, sarà difficile uscirne", dice Chirs Hossain di OGL Securities.

Tra i titoli in evidenza:

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) vola di oltre il 10% dopo aver chiuso il 2008 con un utile sopra le attese a 6,1 miliardi di sterline. La banca inglese subisce comunque una contrazione del 14% del risultato dopo pesanti oneri su sofferenze e altri crediti e ha previsto un 2009 "difficile". Bene anche le altre banche con Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) in rialzo di oltre il 5% e Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) di quasi il 4%.

* NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) sale del 6%. Les Echos ha scritto, senza citare fonti, che la banca potrebbe aver bisogno di una ricapitalizzazione, ma un portavoce dell'istituto ha smentito: "Non c'è alcuna necessità urgente di una iniezione di capitale. E' una voce falsa", ha detto ribadendo anche che non ci sono piani di delisting. * Deboli invece i titoli energetici, con SHELL (RDSb.L: Quotazione), BG GROUP BG.L, TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) e TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) tutte negative.

Sulla stessa linea il settore dell materie prime sulla scia del calo dei prezzi dei metalli. XSTRATA XTA.L, ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) perdono intorno al 2%.

* Positive le auto, in particolare in Francia dove dovrebbe essere svelato più tardi un piano governativo di supporto al settore. Secondo indiscrezioni di stampa, RENAULT (RENA.PA: Quotazione) e PSA PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) otterranno dallo Stato un prestito di circa 6 miliardi di euro per superare gli effetti della crisi. BMW (BMWG.DE: Quotazione), DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione), PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione), PEUGEOT, e FIAT FIA.MI sono tutte in netto rialzo.