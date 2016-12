Borse Europa viste in positivo dopo cinque sedute in calo

FRANCOFORTE, 9 luglio (Reuters) - Le borse europee sono impostate in positivo in apertura, dopo cinque sedute consecutive con il segno meno, sulla scia di Dow Jonese e Nasdaq che ieri hanno terminato in rialzo.

I bookmaker finanziari prevedono per il Ftse 100 .FTSE un avvio in progresso tra 9 e 15 punti, per il Dax .GDAXI una partenza in una forchetta tra +25 e +38 punti e per il Cac-40 .FCHI un rialzo in avvio tra 7 e 12 punti (lo 0,4%).