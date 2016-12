BORSE EUROPA - Indici in rialzo dopo conferma stimoli da G20

indici chiusura

alle 9,55 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.826,38 +1,15 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.004,47 +1,20 831,97

DJ Stoxx banche 229,36 +1,36 149,51

DJ Stoxx oil&gas 321,75 +1,52 264,50

DJ Stoxx tech 179,86 +0,81 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 9 novembre (Reuters) - Le borse europee partono bene, aprendo la settimana con rialzi intorno al punto percentuale dopo che il vertice del G20 economico-finanziario ha diffuso segnali rassicuranti sul permanere delle politiche di sostegno all'economia fino a che la ripresa non sarà assicurata.

Guidano i rialzi i titoli bancari e delle commodities.

Intorno alle 9,55 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cresce dell'1,15%, mentre sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE londinese guadagna lo 0,99%, il Cac-40 francese .FCHI l'1,07% e il Dax tedesco .GDAXI l'1,25%.

"I mercati non hanno pretesti per cercare grandi correzioni", dice Bernard McAlinden, strategist di Ncb Stockbrokers. "Le trimestrali e i dati macroeconomici degli ultimi tempi sono complessivamente positivi e il G20 ha rassicurato sul proseguimento delle politiche di sostegno all'economia".

I ministri economici e i banchieri centrali dei paesi del G20 si sono impegnati sabato a porre in essere piani di smantellamento degli stimoli governativi alle economie, ma di tenere aperti i rubinetti degli aiuti fino a che la ripresa non sarà assicurata.

Tra i titoli in evidenza:

* Le notizie in arrivo dal vertice dei ministri economici dei grandi della Terra lancia le banche in tutto il continente. COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) corre a +3,5%, ROYAL BANK OF SCOTLAND e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) a +2,5%, CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) e BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) guadagnano oltre il 2%, sale circa di un punto e mezzo percentuale BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione).

* Forti anche i titoli legati alle materie prime e all'industria mineraria, con RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), BHP BILLION (BLT.L: Quotazione), ANGLO-AMERICAN (AAL.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L tutte sopra al +2% di rialzo.

* Nel settore energetico, il greggio in rialzo di quasi 1,5 dollari a barile sostiene i rialzi di BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) a +1,2%, BRITISH GAS BG.L a +1,3%, TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) a +1% e ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) a +0,9%.

* Continua il buon momento dei trasporti aerei, con AER LINGUS AERL.I che vola oltre il 10% di rialzo dopo l'annuncio del successo delle politiche volte ad aumentare il tasso di riempimento dei velivoli. Il vettore irlandese dichiara anche di riuscire a tenere le tariffe più alte di quanto previsto dagli analisti.

+ ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) guadgna il 4,2% dopo aver sorpreso gli analisti con profitti superiori alle stime per il trimestre, grazie ai buoni risultati dal settore vita e dall'asset management, pur avendo avvertito che la domanda resta sotto pressione a causa delle condizioni generali dell'economia.

* Male invece il rivale AXA (AXAF.PA: Quotazione), che perde l'1,5% dopo l'annuncio di un aumento di capitale dal 2 miliardi di euro per finanziare l'acquisto delle proprie attività sul mercato asiatico.