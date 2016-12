BORSE EUROPA-Indici negativi con banche dopo timido rialzo avvio

indici chiusura

alle 10,05 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.776,78 -2,21 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 650,26 -1,79 831,97

DJ Stoxx banche 88,14 -4,61 149,51

DJ Stoxx oil&gas 234,71 -1,12 264,50

DJ Stoxx tech 126,46 -1,51 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 9 marzo (Reuters) - Dopo una timida apertura in rialzo, le borse europee girano velocemente in terreno negativo, con l'indice benchmark Stoxx 600 .STOXX sui minimi da settembre 1996.

Pesano i bancari dopo che il governo britannico ha aumentato la partecipazione nel capitale di Lloyds Banking Group.

Intorno alle 10,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,84%, il più ampio Stoxx 600 perde l'1,44% e si porta sui livelli di settembre 1996.

Tra i singoli listini, l'inglese Ftse 100 .FTSE arretra dello 0,57%, il tedesco Dax .GDAXI perde lo 0,61% e il francese Cac 40 .FCHI l'1,26%.

Tra i titoli in evidenza:

* LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) è in calo di quasi il 9% dopo aver annunciato nel weekend che il governo britannico avrà una partecipazione fino al 77% nella banca dopo aver deciso di sottoscrivere 260 miliardi di sterline di asset a rischio.

* HSBC (HSBA.L: Quotazione) perde a Londra il 9% circa. Molti investitori vanno corti sul titolo sulla speranza di un ulteriore deprezzamento delle azioni dopo l'aumento di capitale.

* Forte denaro su FORTIS FOR.BR dopo che il Belgio e Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) hanno rivisto ancora i termini della vendita di asset belgi di Fortis alla banca francese.

* Denaro su alcuni petroliferi ed energetici come BP (BP.L: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSb.L: Quotazione) e CAIRN ENERGY (CNE.L: Quotazione) grazie al rialzo del prezzo del petrolio, con il derivato quotatp al Nymex scadenza aprile a 45,75 dollari al barile.

* Acquisti su TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) dopo che la società ha annunciato la scoperta di un giacimento petrolifero in Ghana e nuovi finanziamenti per lo sviluppo dei giacimenti in Africa.