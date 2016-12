Borse europee attese in rialzo in avvio

PARIGI, 9 aprile (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in rialzo, sulla scia dei mercati asiatici, aiutati dal piano di stimolo all'economia più ampio del previsto annunciato dal Giappone.

Nel corso della giornata l'attenzione si sposterà verso la Bank of England che deciderà sui tassi di interesse; secondo le attese dovrebbe mantenerli invariati.

Gli spreadbetter si aspettano che il FTSE .FTSE apra tra 18 e 33 punti, ossia fino a +0,8%, che il DAX .GDAXI salga tra 38 e 65 punti (fino a +1,5%) e che il CAC 40 .FCHI parta in rialzo di 12-31 punti (fino a +1,1%).

Il partito di maggioranza in Giappone ha detto che il governo dovrebbe mettere sul piatto per un piano di stimolo economico 15.400 miliardi di yen (154 miliardi di dollari), più di quanto atteso finora. Questo ha spinto la borsa di Tokyo che si avvia a chiudere in forte rialzo. Il piano rappresenta il 3,1% del Pil del paese.