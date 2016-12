BORSE EUROPA - Indici tonici, bene Deutsche Bank, male birra

indici chiusura

alle 16,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.312,72 +0,93 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 823,46 +0,78 831,97

DJ Stoxx banche 173,82 +1,43 149,51

DJ Stoxx oil&gas 270,48 +0,6 264,50

DJ Stoxx tech 166,30 +0,81 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 9 luglio (Reuters) - Le borse europee si mostrano toniche mentra manca circa un'ora alla chiusura delle contrattazioni.

Gli indici sono in rialzo dell'1% circa, vicino ai massimi di seduta, e trovano conforto nei guadagni di Wall Street, a sua volta sostenuta dalla flessione dei sussidi di disoccupazione.

Denaro sui titoli legati alle materie prime, grazie al rincaro dei prezzi di rame e altri metalli.

Intorno alle 16,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l0 0,97%. Sui singoli listini il Ftse 100 .FTSE guadagna lo 0,43%, il Cac-40 .FCHI avanza delo 0,66% e il Dax .GDAXI guadagna l'1,08%.

Tra i titoli in evidenza:

* Brilla DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) grazie a DZ Bank che ha inserito il titolo bancario tra i 10 migliori titoli raccomandati.

* Vola a Londra MBL GROUP (MUBL.L: Quotazione), distributore di prodotti di intrattenimento per uso domestico, dopo aver annunciato risultati per l'intero esercizio solidi, sostenuti dalla scomparsa a novembre del suo principale concorrente, il britannico EUK, finito in amministrazione straordinaria.

* Perdono terreno invece i produttori di birra - come CARLSBERG (CARLb.CO: Quotazione), HEINEKEN (HEIN.AS: Quotazione) e ANHEUSER-BUSCH INBEV (ABI.BR: Quotazione) - su indiscrezioni stampa secondo cui la Russia potrebbe trplicare l'imposizione fiscale sulla birra.