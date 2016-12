BORSE EUROPA - Indici negativi ma banche recuperano su Barclays

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.333,78 -0,42 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 824,41 -0,23 831,97

DJ Stoxx banche 136,97 +0,68 149,51

DJ Stoxx oil&gas 287,52 -1,05 264,50

DJ Stoxx tech 161,58 -1,28 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 febbraio (Reuters) - Le borse europee si muovono in lieve ribasso, in attesa di conoscere il destino dei piani di salvataggio economico dell'amministrazione Obama.

In settimana è previsto il passaggio in Senato del pacchetto da oltre 800 miliardi di dollari già approvato dalla Camera, mentre domani alle 17,00 il segretario del Tesoro Timothy Geithner annuncerà l'atteso piano di aiuto alle banche Usa.

Particolarmente negativi in apertura di borsa tecnologici e energetici, mentre le banche sono girate in positivo sostenute dai risultati superiori alle attese dell'inglese BARCLAYS (BARC.L: Quotazione).

Intorno alle 9,40 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,2%, mentre, tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE è piatto, il Cac francese .FCHI arretra dello 0,3% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,45%.

Tra i titoli in evidenza:

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) vola del 10% dopo aver chiuso il 2008 con un utile sopra le attese di 6,1 miliardi di sterline. La banca inglese subisce comunque una contrazione del 14% dopo oneri per 5,4 miliardi di sterline su sofferenze e altri crediti e ha previsto un 2009 "difficile".

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) e PEUGEOT PEPA.PA salgono rispettivamente del 2 e del 3,5% sulla scia delle indiscrezioni dei quotidiani francesi Echos e le Figarò secondo cui il presidente francese Nicolas Sarkozy dovrebbe annunciare prestiti da 6 miliardi di euro per aiutare le due case automobilistiche. Le due società scontano tuttavia le previsioni di perdita della rivale giapponese Nissan.

* Si complica il piano di acquisto da parte di BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) - in lieve rialzo dello 0,5% - di una quota delle azioni di FORTIS FOR.BR - in calo dell'1,5% - dopo che l'assicuratore cinese Ping An ha dichiarato l'intenzione di votare contro lo smantellamento del gruppo belga-olandese di cui è l'azionista di maggioranza.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) sale del 5% nonostante l'indignazione scatenata ieri nel Regno Unito dalla possibilità che l'istituto premi il suo staff con bonus miliardari in periodo di crisi e crescente disoccupazione.

* UBS UBSN.VX e CREDIT SUISSE CSGN.VX, secondo i quotidiani svizzeri, annunceranno in settimana perdite record nel 2008 e Ubs rivelerà l'intenzione di tagliare migliaia di posti di lavoro. I titoli si muovono rispettivamente in rialzo dello 0,3% e in calo dell'1,11%.

* DNB NOR DNBNOR.OL, il maggior gruppo bancario norvegese, balza di oltre il 5% dopo l'annuncio di ieri del governo su un pacchetto da 14,63 miliardi di dollari per incoraggiare la ripresa dei prestiti.