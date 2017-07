BORSE EUROPA scendono da massimi tre settimane a metà seduta

INDICE ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.512,86 -0,37 3.290,52 STOXX EUROPE 600 386,32 -0,13 361,42 STOXX BANCHE 188,47 -0,38 170,27 STOXX OIL&GAS 291,22 0,17 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 284,69 -0,33 269,66 STOXX AUTO 565,63 0,07 542,82 STOXX TLC 296,14 0,51 292,22 STOXX TECH 423,38 -0,22 367,87 LONDRA, 17 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta in una mattinata caratterizzata da volumi sottili. Alle 11,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,13% dopo aver toccato in mattinata il massimo delle ultime tre settimane. ** Weir Group è il migliore del listino oggi, con un rialzo del 10% dopo aver migliorato le sue stime grazie alla forte attività di estrazione in Nord America. ** Tra i titoli dell'Europa settentrionale, interessante la norvegese Telenor che sale di oltre l'8% dopo aver implementato l'outlook sugli utili 2017 grazie ad un risultato operativo oltre le attese. ** Sul fronte negativo, la svedese Getinge cede oltre 7% dopo che il suo profitto core nel secondo trimestre è risultato inferiore al previsto. ** Tra i comparti, si segnalano i minerari (+1,3%) con Anglo American, Glencore e Antofagasta in progresso dopo che il prezzo del rame ha toccato il massimo degli ultimi tre mesi e mezzo a seguito del dato forte sul Pil cinese, maggiore consumatore di metalli al mondo. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia