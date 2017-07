BORSE EUROPA poco mosse, si avviano a chiudere settimana positiva

INDICE ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.524,06 -0,11 3.290,52 STOXX EUROPE 600 385,75 -0,1 361,42 STOXX BANCHE 189,93 -0,09 170,27 STOXX OIL&GAS 289,37 0,06 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,87 -0,19 269,66 STOXX AUTO 563,12 -0,30 542,82 STOXX TLC 294,51 -0,27 292,22 STOXX TECH 422,62 -0,09 367,87 ROMA, 14 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta, avviandosi a concludere la migliore settimana in due mesi, con gli investitori sollevati dalla prospettiva che le banche centrali non irrigidiranno la loro politica così in fretta come si temeva. ** Gli operatori si mantengono cauti anche in attesa dei report sugli utili previsti più tardi da parte di giganti bancari Usa come JPMorgan e Citigroup. ** Alle 11,45 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,1%. ** Lo stabilizzarsi dei prezzi dei metalli aiuta il comparto minerario , con ArcelorMittal, Outokumpu e Norsk Hydro in salita dopo che il presidente Usa Donald Trump ha detto di star valutando quote e tariffe del dumping cinese sull'accaio. ** Mentre il rialzo dei rendimenti dei bond ha colpito i settori più sensibili ai movimenti sui tassi come le utilities, i bancari sono invece da piatti a positivi con la svedese SEB che sale del 2,4% dopo un secondo trimestre al top delle attese. ** Un altro titolo svedese, Skanksa, è invece il peggiore dello STOXX 600 oggi, con un calo del 4% dopo un warning sui profitti del secondo trimestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia