BORSE EUROPA in rialzo grazie a commercio e titoli ciclici

LONDRA, 12 luglio (Reuters) - INDICI ORE 11,28 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3485,32 0,6 3290,52 STOXX EUROPE 600 381,51 0,62 361,42 STOXX BANCHE 188,52 0,72 170,27 STOXX OIL&GAS 287,79 1,14 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,91 0,47 269,66 STOXX AUTO 558,81 0,97 542,82 STOXX TLC 288,19 0,46 292,22 STOXX TECH 418,15 0,46 367,87 I mercati azionari del Vecchio Continente oggi sono in rialzo grazie al comparto energetico e quello minerario, oltre che sulla scia dei buoni risultati delle catene di vendita al dettaglio, anche se le rinnovate preoccupazioni sul gigante dell'editoria Pearson pesano su tutto il settore media. L'indice pan-europeo di borsa STOXX 600 segna alle 11.30 ora italiana circa +0,6%, come quello quello delle blue chip dell'Eurozona . Londra è a +0,8%, Parigi +0,74%, Francoforte +0,44%, Madrid +0,44%. ** Il gruppo del lusso Burberry guadagna il 2,7% dopo la crescita del 3% dei ricavi nel primo trimestre, grazie alla robusta domanda dalla Cina continentale e alla buona performance sul mercato britannico. ** Crescono anche, nello stesso settore, le aziende francesi Kering e LVMH. ** Anche la catena discount B&M è in rialzo, dopo aver annunciato che è sulla strada per cogliere gli obiettivi di profitto per l'anno. ** Va bene anche il titolo del venditore online Zalando, dopo che Societe Generale ha iniziato a coprirlo con l'indicazione "buy", spiegando che ha il potenziale per giocare un ruolo più ampio nel futuro della vendita al dettaglio di moda. Mentre la stagione dei risultati del secondo trimestre in Europa è ormai vicina, le attese sono per un aumento dei profitti di oltre il 9% sullo stesso periodo del 2016, che equivarrebbe a un rialzo del 6% senza tener conto del comparto energetico, secondo le stime di Thomson Reuters I/B/E/S. ** L'istituto di credito norvegese guida oggi il settore bancario , dopo che i profitti del secondo trimestre hanno superato significativamente le previsioni. ** Il rialzo dei prezzi di petrolio e metalli aiuta il comparto energetico e quello delle materie prime, che guadagnano oltre l'1%. ** Nel settore automobilistico si segnala il rialzo di Valeo , dopo che il produttore di componenti auto ha annunciato che sta guardando una controllata di Raicam. ** È invece in perdita anche oggi Pearson (-5,6%), dopo che ieri ha annunciato un piano per vendere il suo pacchetto azionario di Penguin Random House, con alcuni broker che hanno downgradato il titolo e tagliato le stime esprimendo dubbi sulla politica di dividendi. ** Perde quasi il 7% la società britannica di servizi Amec Foster Wheeler , dopo aver confermato un'indagine dell'ufficio antifrode britannico. (Kit Rees)