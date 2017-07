BORSE EUROPA giù con difensivi, salgono i fornitori di Apple

INDICE ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.478,06 -0,02 3.290,52 STOXX EUROPE 600 380,79 -0,22 361,42 STOXX BANCHE 188,60 0,26 170,27 STOXX OIL&GAS 284,61 -0,25 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 284,07 -0,12 269,66 STOXX AUTO 553,98 1,06 542,82 STOXX TLC 288,11 -0,31 292,22 STOXX TECH 418,21 -0,10 367,87 LONDRA, 11 luglio (Reuters) - L'azionario europeo cambia direzione e scende a metà seduta, fiaccato dalla debolezza di difensivi e titoli consumer, nonostante il buon andamento di auto, minerari e banche. ** Il paneuropeo STOXX 600 perde lo 0,22%, mentre le blue chip sono sostanzialmente piatte. ** I titoli legati al consumo, tra cui tutto il comparto alimentare, sono in netto ribasso e così anche quelli immobiliari (-1,0% circa). ** Vanno bene invece le auto dopo dati positivi sulle vendite in Cina. ** Pearson partita bene, scende ora del 3,5%, tra i titoli peggiori dello Stoxx, dopo aver venduto il 22% dell'editrice Penguin Random House, con alcuni analisti scettici sui dettagli del deal. ** Marks & Spencer perde quasi il 2% nonostante il rialzo delle vendite a prezzo pieno, in parte anche a causa della debolezza del comparto alimentare, mentre le concorrenti Tesco e Morrisons salgono. ** STMicro e AMS - entrambi fornitori di Apple - sono positivi dopo che JP Morgan ha portato le loro raccomandazioni a 'overweight'. ** Tra i titoli da segnalare oggi nello STOXX 600 anche Randstad e Adecco, dopo una nota negativa di Deutsche Bank che le spinge in ribasso di oltre il 2%. ** I due titoli si trascinando giù anche la britannica Hays (-2,5%). ** Thyssenkrupp segna invece un +2,3% dopo aver annunciato il taglio di 2.000-2.500 posti di lavoro da qui alla fine dell'anno fiscale 2019/2020. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia