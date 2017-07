BORSE EUROPA bene a metà seduta con energia e oil

INDICE ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.475,43 0,33 3.290,52 STOXX EUROPE 600 381,37 0,31 361,42 STOXX BANCHE 187,74 0,06 170,27 STOXX OIL&GAS 285,15 0,40 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,56 0,21 269,66 STOXX AUTO 546,38 0,13 542,82 STOXX TLC 287,75 -0,19 292,22 STOXX TECH 418,30 0,75 367,87 LONDRA, 10 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta oggi, con oil e utilities tra i settori in maggior evidenza, e i riflettori puntati su singoli casi M&A. ** Alle 11,20 italiane il paneuropeo STOXX 600 sale dello 0,31%, sostenuto dai bancari mentre i minerari sono deboli. ** Da segnalare anche il buon andamento di Francoforte aiutata da numeri positivi su import ed export. ** Orkla è tra i titoli migliori con un rialzo del 2,4% dopo che Norsk Hydro ha comprato dalla società norvegese il 50% del produttore di alluminio Sapa. ** CHR Hansen sale del 3,3%, beneficiando di un upgrade a 'buy' da parte di Goldman Sachs. ** La tedesca E.ON segna +2,5%, aiutando tutto il settore delle utilities dopo che HSBC ha alzato la raccomandazione sul titolo da 'reduce' a 'buy', sostenendo che la recente debolezza della compagnia energetica costituisce "un'eccellente opportunità di acquisto". ** La spagnola Almirall scende di ben il 20% dopo il taglio della guidance annuale. ** Al di là delle blue chip, tra le midcap si segnala la britannica Carillion che crolla del 40% con volumi elevati dopo un profit warning e l'uscita dell'AD. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia