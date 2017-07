BORSE EUROPA poco mosse, pesano Reckitt e Sodexo

INDICE ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.474,98 -0,10 3.290,52 STOXX EUROPE 600 382,73 -0,07 361,42 STOXX BANCHE 187,25 0,17 170,27 STOXX OIL&GAS 288,63 0,10 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,55 0,40 269,66 STOXX AUTO 546,65 0,78 542,82 STOXX TLC 290,33 0,40 292,22 STOXX TECH 415,22 -0,23 367,87 LONDRA, 6 luglio (Reuters) - Le borse europee sono tendenzialmente deboli questa mattina, con alcune trimestrali poco incoraggianti a pesare sull'umore degli investitori. ** Alle 10,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 è poco sotto la parità in una seduta fiacca. ** Sodexo cede quasi il 4% ai minimi da fine marzo dopo aver tagliato le previsioni di crescita annua a seguito di risultati deludenti nel terzo trimestre. ** Anche la britannica Reckitt Benckiser ha ridotto le previsioni sulla crescita dopo il cyberattacco che ha compromesso il suo business in vari mercati circa un mese fa. ** Sale invece Associated British Foods (+3,9%), miglior titolo dello Stoxx, dopo aver annunciato un outlook in miglioramento grazie alla performance migliore dell'atteso di Primark. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia