BORSE EUROPA consolidano, occhi su M&A

INDICE ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.487,36 -0,13 3.290,52 STOXX EUROPE 600 382,96 -0,12 361,42 STOXX BANCHE 187,52 0,17 170,27 STOXX OIL&GAS 292,46 0,06 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,40 0,36 269,66 STOXX AUTO 544,98 -0,25 542,82 STOXX TLC 290,28 -0,58 292,22 STOXX TECH 413,64 -0,21 367,87 LONDRA, 4 luglio (Reuters)- Le borse europee consolidano i loro livelli a metà seduta, con gli investitori attenti al mondo M&A e in particolare alle offerte per Worldpay. ** Alle 12 italiane il paneuropeo STOXX 600 cede lo 0,1% circa. ** Ieri l'azionario europeo ha registrato la migliore sessione dal 24 aprile, data dell'elezione di Emmanuel Macron all'Eliseo. Ma oggi la salita è limitata dal calo dei tech e più di tutto dalla chiusura dei mercati statunitensi per la festività dell'Indipendenza. ** "Quella di oggi è una seduta di consolidamento, senza i mercati americani", commenta Angelo Meda, capo dell'equities di Banor Capital. ** Worldpay balza del 21% a massimi record dopo aver ricevuto approcci per l'acquisizione da parte di Vantiv e JPMorgan. ** La rivale danese Nets ha fatto sapere ieri intanto di aver anch'essa ricevuto offerte. Nets e un'altra tedesca, Wirecard, guadagnano più del 4%. ** EDP è tra le migliori del listino oggi con un +3,2% dopo che la spagnola Gas Natural le ha proposto un merger per 40 mld di dollari che darebbe vita la quarto gruppo in Europa per capitalizzazione di mercato. Edp ha smentito negoziati. Gas Natural perde lo 0,6%. ** Anche la francese EDF cede il 3,8% dopo il downgrade di HSBC a "reduce". ** Clariant guadagna quasi il 4% dopo che due investitori hanno aumentato la loro quota in opposizione ad un merger con la statunitense Huntsman .