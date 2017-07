BORSE EUROPA in rialzo a metà seduta con oil e banche

MILANO, 3 luglio (Reuters) - INDICE ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.475,01 0,96 3.290,52 STOXX EUROPE 600 382,04 0,7 361,42 STOXX BANCHE 185,10 1,54 170,27 STOXX OIL&GAS 291,39 1,57 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,93 0,85 269,66 STOXX AUTO 542,44 1,02 542,82 STOXX TLC 291,10 0,40 292,22 STOXX TECH 415,12 0,41 367,87 3 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo a metà seduta, sostenute dal robusto rimbalzo di petroliferi e banche dopo i minimi segnati la scorsa settimana sui timori di un irrigidimento delle condizioni monetarie. ** Alle 11,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,7%, risalendo dai minimi degli ultimi due mesi toccati venerdì. ** Nessun comparto in Europa scambia in territorio negativo oggi, ma le banche sono senz'altro il settore che si giova di più di un possibile rialzo dei tassi. ** JP Morgan resta overweight sui bancari area euro, mentre è bearish su ciclici come le auto nonostante i recenti cali. ** A sostenere il comparto finanziario oggi sono in particolare titoli come HSBC, UBS e Santander. ** Bene anche i petroliferi, peggior settore in Europa quest'anno, dopo il primo calo questo mese dell'attività estrattiva Usa. ** BP e Total guadagnano rispettivamente l'1,3 e l'1,7%. Secondo JP Morgan a sostenere energetici e minerari contribuisce anche la debolezza del dollaro. ** Nets balza del 10% al massimo da oltre un anno dopo aver comunicato di stare rivedendo le proprie opzioni dopo essere stato contattato da potenziali compratori. Analisti di Nordea sostengono che la società di pagamenti elettronici danese potrebbe essere una buona preda per giganti come Mastercard e Visa. ** Provident Financial è il peggior titolo oggi in Europa con all'orizzonte un nuovo possibile profit warning. (Danilo Masoni) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia