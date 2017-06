BORSE EUROPA in calo, Schaeffler pesa su comparto auto

LONDRA, 27 giugno (Reuters) - INDICI ORE 11,34 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3555,68 -0,17 3290,52 STOXX EUROPE 600 387,59 -0,38 361,42 STOXX BANCHE 180 0,43 170,27 STOXX OIL&GAS 291,55 0,12 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,21 -0,55 269,66 STOXX AUTO 550,01 -0,98 542,82 STOXX TLC 296,39 -0,7 292,22 STOXX TECH 429,7 -0,61 367,87 Le borse europee sono oggi in calo, appesantite anche dal comparto auto che risente del taglio delle previsioni sui profitti della tedesca Schaeffler e dalla delusione per la mancata acquisizione di Stada. L'indice azionario pan-europeo STOXX 600 perde quasi lo 0,4%, quello delle blue chips lo 0,17%. L'indice tedesco DAX perde lo 0,3%, il britannico Ftse è piatto, quello francese Caca 40 perde lo 0,36%, lo spagnolo Ibex invece guadagna lo 0,2%. ** Il comparto europeo delle auto perde l'1,2% (ma è arrivato a -1,7% in corso di seduta) dopo che la società tedesca produttrice di componenti per le auto Schaeffler ha tagliato nettamente la guidance sui profitti sull'onda della crescente pressione sui prezzi e degli elevati costi. Il titolo di Schaeffler perde oltre il 10%, mentre l'omologa Continental cala del 2,3%. "La segnalazione di Schaeffler di una ulteriore pressione sui prezzi quasi sicuramente farà aumentare i timori" sul settore, scrivono gli analisti di Jefferies. "Il profit warning di Schaeffler alimnetreà di nuovo il dibattito sulla resilienza sui margini e la crescita organica del fornitore, mentre ci avviciniamo al picco del ciclo". ** La casa farmaceutica tedesca Stada perde oltre il 5% dopo che i private equity Bain Capital e Cinven non hanno ottenuto il via libera degli azionisti all'acquisto della società. Il titolo Stada quest'anno è migliorato di quasi il 26%, sostenuto dai negoziati sulla vendita. ** Le banche spagnole sono in rialzo dopo la mossa di Bankia per l'acquisto di BMN, un accordo che vale circa 900 milioni di euro e un ulteriore passo per risanare il settore bancario iberico. Il titolo Bankia avanza di circa il 4,5%, aiutando così il comparto europeo . "La Spagna è ancora considerata come il Paese debole d'Europa, dunque se ciò contribuisce a evitare un'ulteriore debolezza è di certo un fatto positivo", dice Mike van Dulken, capo delle ricerche di Accendo Markets. "E' probabilmente positivo nel senso che è un consolidamento, risanando e semplificando, ma dipende poi dalle prossime mosse che verranno fatte". ** In netto rialzo anche i titoli legati ai materiali estrattivi Anglo American, ArcelorMittal e Rio Tinto, che trainano l'intero settore. (Kit Rees) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia