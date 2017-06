BORSE EUROPA divergono da azionario GB a un anno dalla Brexit

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3540,98 -0,42 3290,52 STOXX EUROPE 600 387,39 -0,29 361,42 STOXX BANCHE 177,72 -0,49 170,27 STOXX OIL&GAS 290,38 -0,49 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,65 -0,65 269,66 STOXX AUTO 554,1 -0,7 542,82 STOXX TLC 298,23 -0,24 292,22 STOXX TECH 432,69 -0,09 367,87 LONDRA, 23 giugno (Reuters) - A un anno dal referendum con il quale i cittadini britannici hanno votato a favore della Brexit, le oscillazioni dei titoli legati alle commodity pesano sulle blue chips del Regno Unito che registrano performance inferiori a quelle continentali degli stessi settori. "Non credo che sia stata la Brexit in sé ad aver avuto un peso sul mercato quanto piuttosto il calo della sterlina", commenta Paul Mumford, senior investment manager presso Cavendish Asset Management. "A causa dell'incertezza scaturita dal risultato elettorale, la sterlina potrebbe restare giù più a lungo delle attese", ha aggiunto riferendosi al voto dell'8 giugno a seguito del quale il premier conservatore Theresa May ha perso la maggioranza parlamentare. ** Alle 12 italiane l'indice britannico FTSE 100 perde lo 0,2% a 7.424 punti mentre il paneuropeo STOXX 600 è poco sotto la parità. ** La flessione nel prezzo del petrolio, legata al persistere dei timori per un eccesso di offerta, pesa sul settore energia che lascia sul terreno lo 0,4% circa. ** Negativo l'indice dei bancari a -0,6% con la tedesca Commerzbank in controtendenza a +0,85% dopo che Citi ha innalzato il rating a 'buy' su attese di una ripresa della profittabilità. ** Tra i peggiori del listino le azioni di Domino Pizza che perdono il 4,7% dopo il downgrade di Berenberg che vede possibili problemi in futuro, come un ritardo in termini di tecnologia e un aumento dei prezzi degli alimentari che metteranno sotto pressione i margini del franchising delle consegne di pizza a domicilio. ** Anche l'azienda farmaceutica danese Lundbeck perde circa il 4,3% sulla lettera dell'Fda riguardo al suo antidepressivo Trintellix. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia