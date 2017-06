BORSE EUROPA sotto pressione con minerari su calo greggio

INDICE ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.533,66 -0,58 3.290,52 STOXX EUROPE 600 386,73 -0,46 361,42 STOXX BANCHE 177,76 -1,01 170,27 STOXX OIL&GAS 289,22 -1,19 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,34 -0,60 269,66 STOXX AUTO 553,17 -0,17 542,82 STOXX TLC 296,50 -0,94 292,22 STOXX TECH 430,85 -0,05 367,87 LONDRA, 22 giugno (Reuters) - L'azionario europeo continua nella sua discesa, depresso anche oggi dai minerari in calo sul ribasso dei prezzi del greggio. ** Alle 11,55 italiane il paneuropeo STOXX 600 cede lo 0,46%, nella terza seduta consecutiva in rosso, mentre le blue chip lo 0,58%. ** Il prezzo del petrolio è sceso ulteriormente oggi a seguito del persistere dei timori legati all'eccesso di offerta, con il settore energia che lascia sul terreno oltre l'1%, vicino ai minimi degli ultimi sette mesi, e i minerari in ribasso dello 0,8%. ** I titoli legati alla salute sono quelli che vanno meglio oggi, con la svizzera Novartis sotto i riflettori in rialzo del 3% per uno studio andato a buon fine su un nuovo farmaco per cardiopatici. ** Imagination Tech, un tempo fornitrice di Apple, schizza del 20% dopo aver annunciato di essere in vendita. In aprile Apple aveva annunciato la fine della loro collaborazione, portando il titolo tech a perdere il 60% del suo valore di mercato. ** Salgono di più del 3% anche Rotork e Alfa Laval dopo che Morgan Stanley ha alzato le raccomandazioni sui relativi titoli a "overweight". ** Morgan Stanley è invece pessimista sul comparto oil, spingendo in negativo Subsea 7, Amec Foster Wheeler, TGS NOPEC Geophysical Company e Tullow Oil, tutti in calo tra il 2,6 e il 4,8%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia