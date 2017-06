BORSE EUROPA positive con tech e consumer, Londra debole

INDICE ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.593,01 0,38 3.290,52 STOXX EUROPE 600 392,61 0,17 361,42 STOXX BANCHE 181,74 -0,14 170,27 STOXX OIL&GAS 298,68 -0,42 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,50 0,37 269,66 STOXX AUTO 558,90 0,42 542,82 STOXX TLC 302,54 0,24 292,22 STOXX TECH 434,79 0,40 367,87 LONDRA, 20 giugno (Reuters) - L'azionario della zona euro sale a metà seduta, sostenuto da tech e retail, mentre la piazza londinese è appesantita da alcuni update sui conti non molto incoraggianti. ** Alle 11,15 italiane le blue chip europee segnano +0,38% mentre l'indice più ampio +0,17. ** Il rimbalzo dei tecnologici ha aiutato Wall Street a segnare nuovi record nella notte. ** In Europa, la tedesca Prosiebensat 1 guida i rialzi tra i titoli media dopo aver venduto la sua agenzia di viaggi online Etraveli a CVC. ** A penalizzare Londra, peggior piazza in Europa quest'anno, il calo di Wolseley, dopo una trimestrale deludente, e di BT.. Quest'ultima cede l'1,6% dopo che la francese Orange ha detto che potrebbe guadagnare 1,15 mld di dollari riducendo la propria partecipazione nell'azienda di telefonia inglese. ** In focus oggi anche Barclays a seguito di un'inchiesta penale relativa a pagamenti effettuati nel 2008 a favore di investitori del Qatar. ** Tra le mod cap, IWG perde il 6,5%, in quella che si avvia a diventare la sua peggiore seduta in nove mesi, dopo che Estorn ha messo in vendita 27 milioni di azioni della compagnia a 345,1 pence per azione. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia