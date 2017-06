BORSE EUROPA positive con banche e retail a metà seduta, aiuta Francia

INDICE ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.579,80 1,01 3.290,52 STOXX EUROPE 600 391,66 0,79 361,42 STOXX BANCHE 181,91 1,07 170,27 STOXX OIL&GAS 300,00 0,85 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,73 0,78 269,66 STOXX AUTO 559,69 1,17 542,82 STOXX TLC 302,68 0,47 292,22 STOXX TECH 431,15 0,67 367,87 PARIGI, 19 giugno (Reuters) - L'azionario europeo rimbalza a metà seduta con banche e retail, in un clima positivo dopo la convincente maggioranza conquistata da Emmanuel Macron in Francia. ** Alle 11,30 italiane la borsa di Parigi segna +1,03% mentre l'indice europeo delle blue-chip guadagna l'1,01 e il paneuropeo STOXX 600 lo 0,79. ** Tra i bancari, BNP Paribas, Societe Generale e Credit Agricole sostengono gli indici. ** Il comparto retail, penalizzato nelle ultime sedute, rimbalza nella speranza di consolidamento nel settore dopo che Amazon ha acquistato a sorpresa per 13,7 miliardi di dollari Whole Foods. ** L'indice europe di settore, che venerdì ha registrato la peggior settimana in 16 mesi, sale dello 0,8% con la britannica Ocado in evidenza in rialzo del 6% dopo l'upgrade da parte di Exane ad "outperform". ** Sale anche Credit Suisse (+3%), dopo note di ricerca positive da parte di Morgan Stanley, Citi e Deutsche Bank. ** Gli occhi degli investitori sono anche puntati sull'inizio oggi dei colloqui formali per la Brexit anche se questi non dovrebbero avere ripercussioni sui mercati a breve termine. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia