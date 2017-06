BORSE EUROPA risalgono con auto, bene Tesco

INDICE ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.546,06 0,58 3.290,52 STOXX EUROPE 600 388,47 0,63 361,42 STOXX BANCHE 180,81 0,53 170,27 STOXX OIL&GAS 297,41 0,54 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,42 0,64 269,66 STOXX AUTO 554,73 0,63 542,82 STOXX TLC 299,55 0,21 292,22 STOXX TECH 425,86 0,56 367,87 MILANO, 16 giugno (Reuters) - Le borse europee rimbalzano a metà seduta dopo due sessioni in rosso con il comparto auto in salite grazie a vendite oltre le attese a maggio. Intorno alle 11,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,58%. Tra i titoli in evidenza, Tesco guadagna piu del 2% dopo un update positivo ai numeri del primo trimestre che portano al rialzo tutto il settore del commercio al dettaglio, penalizzato nelle ultime sedute. Le auto salgono dello 0,63% dopo i dati delle vendite a maggio (+7,7%) mostrano segnali di ripresa. Nonostante il rimbalzo odierno, gli indici europei si avviano comunque a terminare con il segno meno la settimana -- la seconda consecutiva in negativo -- appesantiti dai timori sulla crescita e sull'incertezza politica. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia