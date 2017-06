BORSE EUROPA a minimi due mesi zavorrati da minerari

INDICE ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.522,24 -0,70 3.290,52 STOXX EUROPE 600 385,34 -0,58 361,42 STOXX BANCHE 179,03 -0,25 170,27 STOXX OIL&GAS 294,64 -0,98 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,29 -0,44 269,66 STOXX AUTO 552,28 -0,65 542,82 STOXX TLC 299,01 -1,23 292,22 STOXX TECH 424,27 -0,96 367,87 LONDRA, 15 giugno (Reuters) - La debolezza dei minerari, con prezzi del petrolio ancora depressi seppur in recupero dai minimi, spinge le borse europee verso il basso per la seconda seduta consecutiva. ** Il greggio si è portato vicino ai minimi da sette mesi complici i crescenti dubbi sull'abilità dell'Opec di ridurre l'offerta. ** Alle 11,20 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna un calo superiore al mezzo punto percentuale. Francoforte -0,6%, appena sotto i massimi record visti ieri. Londra -0,67%, mentre le mid-cap britanniche perdono oltre l'1%. ** Atene in ribasso dello 0,2% aspetta la riunione dell'Eurogruppo che cercherà un accordo sul debito. ** Tra i minerari, Anglo American, Randgold Resources e Polymetal sono tutti negativi. ** Deboli anche i titoli del settore retail, con l'indice relativo ai minimi da due mesi. ** Tra questi, H&M cala del 3,5% dopo vendite sotto le attese a maggio. ** DFS Furniture crolla del 21% dopo un profit warning a causa del calo della domanda. ** Petrofac invece sale dopo un upgrade da parte di Jefferies mentre Proximus cede il 3,3% dopo essere stata tagliata a 'sell' da Citi. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia