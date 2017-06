BORSE EUROPA positive, giù energetici dopo Trump, Dax e Ftse a nuovi massimi

INDICI ORE 12,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3608,37 1,16 3290,52 STOXX EUROPE 600 394,2 0,65 361,42 STOXX BANCHE 183,24 1,44 170,27 STOXX OIL&GAS 304,75 -0,71 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,36 0,82 269,66 STOXX AUTO 568,41 1,9 542,82 STOXX TLC 311,68 0,26 292,22 STOXX TECH 439,11 0,88 367,87 LONDRA, 2 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo, con una serie di dati economici positivi che hanno spinto gli indici benchmark tedesco e britannico a nuovi massimi, mentre ha il segno meno il settore degli energetici dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'Accordo sul clima di Parigi. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,25 italiane sale dello 0,65% a 394,2 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX avanza dell'1,41%, il britannico FTSE 100 dello 0,28% dopo avere toccato +0,4%, il francese CAC 40 guadagna lo 0,93%. I dati Usa su occupazione nel settore privato e manifattura hanno contribuito al rialzo. I volumi dell'M&A, che è stato un forte volano per il rialzo dell'azionario, sono in aumento del 37% sullo stesso periodo dello scorso anno, a 361 miliardi di dollari fino a questo momento, secondo dati Reuters. ** Il settore migliore è quello auto (+1,9%), che contribuisce al rialzo del DAX in cui hanno un peso rilevante i produttori di autoveicoli. I titoli Daimler, BMW e Volkswagen salgono tra il 2,07% e il 2,36%, nonostante un calo delle vendite mensili di auto negli Usa. ** Bene anche le banche (+1,44%). ** Linde sale dell'1,73% dopo aver chiuso un accordo di fusione da 73 miliardi di dollari con la statunitense Praxair per dar vita a una società leader nel settore dei gas industriali. ** Il comparto peggiore è quello energetico <.SXEP,>, che include società dell'oil&gas ma anche del settore rinnovabili: perde lo 0,71% dopo che ieri il presidente Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Usa dagli accordi sul clima. ** Vestas, produttore danese di energia eolica, perde il 2,56%, e si avvia a chiudere la peggiore settimana da sei mesi. ** La società farmaceutica francese Ipsen guadagna il 4,8%, dopo aver toccato un record sulla proposta per un piano di buyback. Il CFO Aymeric Le Chatelier ha detto che il gruppo non progetta operazioni di buyback importanti. ** B&M European Value Retail perde il 2,92% dopo che le società di private equity CD&R e SSA hanno venduto un pacchetto del 12,5%. Per l'azionario europeo si tratta della decima settimana consecutiva di flussi in ingresso, secondo dati di Bank of America Merrill Lynch. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia