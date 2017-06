BORSE EUROPA in rialzo, brilla Piazza Affari dopo revisione Pil

INDICI ORE 13,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3561,17 0,19 3290,52 STOXX EUROPE 600 390,87 0,23 361,42 STOXX BANCHE 180,28 -0,08 170,27 STOXX OIL&GAS 305,12 -0,22 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,72 0,18 269,66 STOXX AUTO 551,75 0,47 542,82 STOXX TLC 312,12 -0,08 292,22 STOXX TECH 433,49 0,37 367,87 MILANO, 1 giugno (Reuters) - Le borse europee sono positive a metà seduta, con le blue chip di Piazza Affari che brillano dopo una marcata revisione al rialzo del Pil del primo trimestre che ha relegato in secondo piano i timori politici. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 13,15 italiane sale dello 0,23% a 390,87 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX sale dello 0,16%, il britannico FTSE 100 dello 0,33%, il francese CAC 40 dello 0,57%. L'italiano FTSE Mib guadagna lo 0,8%. ** Banco Popular perde il 14,5% dopo che il Single Resolution Board ha avvisato i funzionari dell'Unione europea del rischio di risoluzione della sesta banca spagnola se non troverà un compratore. ** A Londra la solidità delle blue chip che esportano ha aiutato l'indice benchmark a riavvicinarsi a massimi record. ** Inmarsat guadagna il 5% e la francese SES il 3,4% su speculazioni che possano essere obiettivo di takeover, dopo i report che Softbank lascerebbe fallire la progettata fusione da 14 miliardi di dollari tra la startup del settore satellitare OneWeb e Intelsat. ** Akzo Nobel perde lo 0,54%: la rivale Usa PPG Industries ha detto che non lancerà un'offerta formale, dopo le diverse offerte informali respinte. ** BT Group lascia sul terreno lo 0,47% dopo un downgrade da parte di Morgan Stanley, che ha sollevato dubbi sui flussi di cassa della società. ** Il rivenditore di auto online Auto Trader ha registrato il massimo storico dopo che Barclays ha rivisto il titolo a 'overweight'. Guadagna il 5,1%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia