BORSE EUROPA in rialzo, verso chiusura mese positiva

INDICI ORE 13,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3576,51 0,43 3290,52 STOXX EUROPE 600 391,36 0,22 361,42 STOXX BANCHE 182,36 0,23 170,27 STOXX OIL&GAS 306,79 -0,83 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,24 0,43 269,66 STOXX AUTO 555,26 -0,35 542,82 STOXX TLC 313,55 0,56 292,22 STOXX TECH 433,94 0,46 367,87 MILANO, 31 maggio (Reuters) - Le borse europee sono in lieve rialzo oggi e si avviano a chiudere il quarto mese di seguito col segno più, nonostante l'incertezza politica. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 13,30 italiane sale dello 0,22% a 391,36 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX sale dello 0,56%, il britannico FTSE 100 dello 0,46%, il francese CAC 40 dello 0,27%. Lo STOXX resta vicino ai massimi da 21 mesi di inizio maggio, grazie alla crescita delle trimestrali, solidi dati macro e l'allentarsi dei timori legati alla politica dopo l'accoglienza positiva dell'esito delle elezioni francesi da parte del mercato. Ma il rally ha perso energia nelle ultime due settimane, con il rischio di elezioni anticipate in Italia e la campagna elettorale in Gran Bretagna che influiscono sul sentiment. ** Il settore materie prime è quello che perde di più (-1,72%), in scia al calo del prezzo del rame. ** Tra i titoli migliori Ericsson (+5,61%), dopo che Cevian Capital ha acquistato un pacchetto del 5% dicendo di vedere un potenziale significativo nella società svedese. ** Cellnex guadagna lo 0,82% dopo indiscrezioni di Bloomberg secondo cui American Tower potrebbe fare un'offerta. Cellnex dice che il suo management non ha avuto contatti con American Tower. ** Metro è tra i titoli peggiori (-2,37%): il retailer tedesco ha annunciato una perdita nella divisione elettronica di largo consumo.