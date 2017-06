BORSE EUROPA in calo con bancari, bene Londra grazie a calo sterlina

INDICE ORE 12,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.559,51 -0,70 3.290,52 STOXX EUROPE 600 390,24 -0,48 361,42 STOXX BANCHE 182,96 -1,30 170,27 STOXX OIL&GAS 309,39 -1,13 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,63 -0,69 269,66 STOXX AUTO 556,81 -0,94 542,82 STOXX TLC 313,07 -0,06 292,22 STOXX TECH 430,61 -0,50 367,87 LONDRA, 26 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta, appesantito dai bancari, mentre Londra sale in controtendenza su nuovi record con la sterlina in calo dopo un sondaggio che vede restringersi il vantaggio del partito di governo sui suoi avversari a meno di due settimane dalle elezioni. ** La sterlina ha perso più di mezzo punto percentuale sia contro dollaro che contro euro dopo che un sondaggio ha mostrato il primo ministro Theresa May superare i laburisti di solo 5 punti percentuali. ** Alle 12,45 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna un ribasso di quasi mezzo punto percenuale, mentre Londra sale dello 0,2% portandosi su nuovi record. ** Una sterlina debole aiuta le aziende votate all'export e rende i titoli quotati nella City più economici per gli investitori stranieri. ** A sostenere i titoli britannici anche il balzo di oltre il 7% di Spirax-Sarco dopo l'acquisto dell'americana Chromalox per 415 milioni di dollari. ** Il gruppo media Informa sale dopo una buona trimestrale. ** In Europa oggi sono le banche il settore in maggior sofferenza. Tra i dieci titoli peggiori figurano UniCredit, Societe Generale, Deutsche Bank e Sabadell. ** I trader citano timori legati alla situazione politica in Italia e ancora di piu alla situazione delle banche venete nonostante ieri il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan abbia cercato di rassicurare gli investitori che non saranno colpiti dai tentativi di salvataggio dei due istituti. ** Cala anche il settore oil & gas (-1,13%) dopo che l'Opec ha esteso i tagli alla produzione ma non a sufficienza per accontentare gli investitori, mentre i prezzi del petrolio hanno recuperato solo una parte del netto calo visto ieri. ** Tra i petroliferi, Petrofac perde oltre il 4% a seguito del ribasso sul suo target price da parte di varie banche. Il titolo era sceso già molto ieri dopo la fuoriuscita del Coo per uno scandalo sulla corruzione. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia