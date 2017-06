BORSE EUROPA soffrono ancora tensioni politica Usa, sostegno da M&A, risultati

LONDRA, 18 maggio (Reuters) - INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3565,37 -0,54 3290,52 STOXX EUROPE 600 388,94 -0,56 361,42 STOXX BANCHE 183,33 -0,88 170,27 STOXX OIL&GAS 314,63 -1,04 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,22 -0,52 269,66 STOXX AUTO 564,47 -1,2 542,82 STOXX TLC 305,91 -0,46 292,22 STOXX TECH 423,89 -0,77 367,87 I mercati europei sono ancora sotto pressione per le tensioni politiche negli Stati Uniti, mentre alcune operazioni di fusione e acquisizione, insieme ai risultati di alcune società, mantengono invariata la migliore performance europea rispetto ai competitor globali. L'indice pan-europeo STOXX 600 perde lo 0,4%. Il Dax tedesco arretra ancora dello 0,3% mentre è pesante il FTSE 100 che ora sfiora un ribasso dell'1% dopo deludenti dati sulle vendite al dettaglio. Ieri i mercati hanno sofferto le notizie delle interferenze del presidente Usa Donald Trump in una inchesta dell'Fbi e sulle presunte collusioni con Mosca nelle elezioni del 2016. ** Tra i settori più colpiti dalle vendite, quelli finanziario e delle commodity, che avevano maggiormente beneficiato del successo elettorale di Trump. ** Tra le azioni a maggiore capitalizzazione Berendsen balza del 27% dopo che la francese Elis ha fatto un'offerta da 2,6 miliardi di dollari per la rivale britannica. ** Le azioni della svedese Intrum Justitia perdono invece più dell'8% dopo la proposta di una serie di cessioni per placare le preoccupazioni della Commissione Ue sulla fusione programmata con la rivale norvegese Lindorff. ** Debole anche Fiat Chrysler dopo che il dipartimento di Giustizia Usa è pronto a intentare una causa civile contro la casa automobilistica in merito all'eccesso di emissioni diesel già questa settimana, secondo due fonti a conoscenza della questione. ** In positivo invece, le azioni della Royal Mail salgono del 3% circa dopo i conti del trimestre mentre l'azienda del lusso Burberry sale dopo aver aggiornato le prospettive per l'anno. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia