BORSE EUROPA poco mosse, bene titoli legati a oil, cybersecurity

INDICE ORE 12,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.625,60 -0,33 3.290,52 STOXX EUROPE 600 394,96 -0,17 361,42 STOXX BANCHE 188,56 0,24 170,27 STOXX OIL&GAS 320,29 1,26 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,50 -0,01 269,66 STOXX AUTO 578,34 -0,55 542,82 STOXX TLC 305,90 -0,47 292,22 STOXX TECH 432,64 -0,11 367,87 MILANO, 15 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso oggi a metà seduta, sostenuto dal rimbalzo del prezzo del petrolio, mentre un attacco globale nel weekend da parte di alcuni hacker porta in rialzo questa mattina i titoli legati alla cybersecurity. ** I guadagni del listino europeo sono però contenuti dal ribasso del comparto sanitario. ** Alle 12,45 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,17% mentre il Dax e il FTSE si allontanano dai massimi rispettivamente con un -0,2 e un -0,1%. ** I prezzi del petrolio sono balzati del 2% dopo che esportatori come Arabia Saudita e Russia hanno fatto sapere che i tagli all'offerta perdureranno per tutto il 2018. ** I titoli legati alle commodities e più in generale l'intero comparto sale dell'1,2%. ** La salita dei petroliferi viene però in parte bilanciata dal calo dei titoli legati alla sanità, che risentono del ribasso dell'1% di Novartis . Il titolo scende dopo che GlaxoSmithKline sta preparando gli investitori ad un'espansione del suo business tramite un deal da 8 mld con l'azienda svizzera. ** Secondo alcuni investitori dopo tre settimane in rialzo l'azionario europeo è stato fiaccato piuttosto intensamente dal cyberattacco di ieri che ha colpito 200.000 persone in 150 paesi. ** "L'attitudine al rischio è piuttosto debole a causa dell'incertezza dovuta all'attacco", commenta Ipek Ozkardeskaya, analista di London Capital Group. ** A giovarsene sono stati i titoli legati alla sicurezza informatica come ISE molto forte in apertura stamattina e Sophos che balza dell'8% a massimi record. ** Ad Helsinki, F-Secure guadagna oltre il 5% ai massimi da 16 anni mentre Nixu sale del 3,7. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia