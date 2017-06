BORSE EUROPA scivolano a metà seduta, bene banche con Unicredit

INDICE ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.635,30 -0,29 3.290,52 STOXX EUROPE 600 395,7 -0,19 361,42 STOXX BANCHE 188,86 -0,27 170,27 STOXX OIL&GAS 318,61 0,14 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,11 -0,83 269,66 STOXX AUTO 585,80 0,05 542,82 STOXX TLC 302,19 -1,07 292,22 STOXX TECH 430,92 -0,34 367,87 LONDRA, 11 maggio (Reuters) - Le borse europee sono deboli a metà seduta, con il comparto bancario in controtendenza sostenuto dal buon rialzo di Unicredit dopo una trimestrale soddisfacente. ** Alle 12,35 italiane lo STOXX 600 perde circa lo 0,2%. ** La banca italiana segna un +4,4% dopo aver presentato ricavi in salita e minori perdite sui prestiti in un primo trimestre oltre le attese. ** Tra i titoli in ribasso, Hikma perde l'8% ed è il peggior titolo del listino oggi dopo che il suo farmaco di punta Advair, ha ricevuto un stop nel processo di approvazione da parte della Food and Drug Administration Usa. ** Il comparto più debole oggi è invece quello delle telecom, con BT in calo del 2,5% dopo aver annunciato 4.000 tagli nei posti di lavoro in un nuovo piano di ristrutturazione.. ** Il colosso britannico non ha ancora recuperato il calo del 20% scaturito in gennaio dallo scandalo sulla malagestione della sua divisione italiana. ** Anche la spagnola Telefonica cede l'1,7% dopo risultati poco soddisfacenti. ** Altri titoli scendono dopo alcuni downgrade. ** Centrica perde il 5,8% dopo che JP Morgan ha portato la raccomandazione a "underweight". Hannover Re il 5 dopo un downgrade da Citigroup. ** Anche un altro titolo tedesco ProSiebensat cede oltre il 5% a causa di prospettive poco rassicuranti sul fronte pubblicitario portando al ribasso tutto il comparto media che con un calo di quasi un punto e mezzo percentuale oggi è tra i più penalizzati. ** In ultimo sul fronte positivo, Nibe Industrier è il migliore del paniere oggi con un balzo di quasi l'8% dopo una trimestrale sopra le attese.. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia