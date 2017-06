BORSE EUROPA fiacche, pesa Italia su timori politici

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3575,95 -0,09 3290,52 STOXX EUROPE 600 391,15 -0,05 361,42 STOXX BANCHE 183,91 -0,19 170,27 STOXX OIL&GAS 309,46 -0,05 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,9 0,25 269,66 STOXX AUTO 557,77 -0,27 542,82 STOXX TLC 313,65 -0,1 292,22 STOXX TECH 431,63 -0,09 367,87 MILANO, 29 maggio (Reuters) - Le borse europee sono in lieve calo oggi, con l'Italia fanalino di coda sui timori di elezioni anticipate che pesano sui bancari. L'azionario europeo risente dell'andamento dei finanziari e del calo dei prezzi del greggio. Pesa anche la chiusura per festività di mercati importanti come Londra e New York. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,30 italiane scende dello 0,05% a 391,15 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX sale dello 0,05%, il francese CAC 40 perde lo 0,13%, lo spagnolo IBEX lo 0,14%. ** L'indice europeo delle blue chip perde lo 0,18%. ** Tra i titoli che vanno peggio quelli delle banche regionali (-0,48%). ** Da oggi Glencore (+0,37%) è tra le blue chip europee: il titolo del gigante delle materie prime è stato aggiunto allo STOXX50, da cui esce la società chimica svizzera Syngenta. ** A Madrid International Airlines Group, proprietaria di British Airways, perde il 2,5%: nel fine settimana oltre 1.000 voli BA sono stati cancellati a causa di un guasto informatico. ** Amadeus, società fornitrice di software per la prenotazione di viaggi, scende del 2,2% estendendo le perdite di venerdì. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia