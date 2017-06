BORSE EUROPA salgono su massimi 21 mesi a metà seduta

INDICE ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.658,11 0,44 3.290,52 STOXX EUROPE 600 395,96 0,49 361,42 STOXX BANCHE 190,07 0,43 170,27 STOXX OIL&GAS 316,46 0,79 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,14 0,32 269,66 STOXX AUTO 581,79 -0,33 542,82 STOXX TLC 305,16 0,29 292,22 STOXX TECH 432,76 0,39 367,87 LONDRA, 9 maggio (Reuters) - Un'ondata di trimestrali positive e il buon rialzo dei titoli minerari aiutano le borse europee a rimanere sui massimi degli ultimi 21 mesi a metà seduta oggi. ** Alle 12,30 italiane circa il paneuropeo STOXX 600 segna un progresso di quasi mezzo punto percentuale mentre Parigi sale dello 0,3%dopo le perdite registrate ieri su prese di beneficio per l'elezione del centrista Emmanuel Macron all'Eliseo. ** I risultati societari restano il focus degli investitori, con più della metà delle aziende quotate che hanno reso noti i loro conti trimestrali sinora, con le principali blue chip che hanno visto un aumento medio degli utili pari al 20%, secondo dati Thomson Reuters I/B/E/S data. ** La danese Nets segna un progresso del 2,6% dopo aver annunciato una forte crescita organica dei profitti nel primo quarto. ** Il rimbalzo dei titoli legati alle materie prime e i guadagni degli energetici sostengono il mercato, con i minerari che salgono grazie al rincaro dei prezzi del rame. ** Il gruppo belga Umicore balza di quasi il 4 e mezzo per cento, sostenuto da una nota positiva di Berenberg. ** Henderson's sale del 3% dopo che Ubs ha portato la raccomandazione sul titolo a "buy" da "hold" citando la prospettiva di un mergere con la statunitense Janus Capital. ** La britannica Micro Focus è il titolo peggiore dello STOXX oggi, con un ribasso superiore all'8% dopo che i ricavi di Hewlett-Packard Enterprise, società che è in procinto di acquisire, sono calati del 10% nell'ultimo trimestre. ** La casa di gioielli Pandora, partita positiva stamattina, cede più del 4% dopo il suo update sui conti, mentre il fornitore di Apple Dialog Semiconductor perde il 2,3% a seguito di una guidance debole per il secondo trimestre nel quale si aspetta una diminuzione dei ricavi. ** L'utility inglese Centrica perde il 2% dopo che il primo ministro Theresa May ha promesso che calmiererà i prezzi dell'energia qualora fosse rieletta in giugno. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia