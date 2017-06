BORSE EUROPA positive su trimestrali, balza HSBC

INDICE ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.614,14 0,78 3.290,52 STOXX EUROPE 600 391 0,42 361,42 STOXX BANCHE 188,28 1,19 170,27 STOXX OIL&GAS 310,40 1,08 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,20 0,10 269,66 STOXX AUTO 577,25 1,10 542,82 STOXX TLC 298,81 292,22 STOXX TECH 426,45 0,25 367,87 LONDRA, 4 maggio (Reuters) - Un'ondata di trimestrali positive sostiene l'azionario europeo a metà seduta oggi, con il comparto petrolifero e quello bancario in evidenza, quest'ultimo grazie anche ai numeri soddisfacenti di HSBC . ** Il paneuropeo STOXX 600 segna +0,4% alle 11,50 italiane, vicino ai massimi degli ultimi 20 mesi, mentre Francoforte è su livelli record con un +0,75%. ** I bancari sono i titoli maggiormente acquistati oggi, con il settore in salita dell'1,2%. HSBC avanza del 3% a seguito di un primo trimestre più favorevole del previsto. "Si tratta di risultati positivi... con potenzialità al rialzo rispetto alle stime nostre e di consensus", commenta Gary Greenwood, analista di Shore Capital Markets, in una nota. ** Va bene anche il comparto Oil & gas che aumenta di poco più dell'1% dopo aggiornamenti sui conti positivi da Statoil e Royal Dutch Shell, che guadagnano entrambe circa il due e mezzo per cento. ** Brillano tra le altre le auto che segnano un +1,1% grazie ai guadagni di Rheinmetall (+2,2%) che ha visto un aumento del 61% degli utili del primo trimestre. ** La svedese Fingerprint Cards è la peggiore del listino oggi, con una calo del 12% dopo risultati non soddisfacenti. ** Sotto pressione anche la britannica Next che cede il 6% dopo aver abbassato la parte alta delle stime di utile per l'intero anno. ** Sempre rimanendo ai settori, i minerari oggi sono deboli con i prezzi di rame alluminio e oro in ribasso. Norsk Hydro, Centamin e Anglo American presentano tutte il segno meno. ** In generale a sostenere il morale degli investitori anche le buone notizie giunte oggi sul fronte macro con l'indice Pmi sull'attività delle imprese dell'area euro che avvia il secondo trimestre ai massimi da sei anni. ** Con il 43% delle aziende che hanno riportato sinora i loro conti del primo trimestre, il 74% ha battuto le attese sugli utili mentre l'82% sui ricavi secondo dati Thomson Reuters data. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia